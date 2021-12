Ferrini, il pari alla fine 

Taloro 2

Ferrini 2

Taloro (4-3-3) : Cossu; Fois (37’st Sedilesu), A. Fadda, Mastio, Castro; M. Fadda (23’st Soro), Delussu, Secchi; Falchi, Pusceddu, Mele. In panchina: Fancellu, Sedilesu, Curreli, Meloni, Ortu, Soro, Daga. Allenatore Fadda.

Ferrini (4-4-2) : Saraò; Mudu, Boi (1’st Simoni), Bonu, Cuccu; M. Argiolas (30’st Sigismondi), D’Agostino (41’st F. Argiolas), Boi, Murgia; Camba, Usai. In panchina: Galasso, Simoni, Lecca, Ruggeri, Sigismondi, F. Argiolas, Podda, Mattana, Pinna. Allenatore Pinna.

Arbitro : Serani de L’Aquila.

Reti : 17’ pt Camba (F), 11’ st e 48’ st Falchi (T), 12’ st Murgia (F).

Note : ammoniti Falchi, Camba, Sigismondi; tempo di recupero 3’ st. Spettatori 300.

GAVOI. Al Maristiai di Gavoi si presentano le due capofila del campionato. Sotto il diluvio il Taloro acciuffa la Ferrini all’ultimo secondo, ma i cagliaritani sono già campioni d’inverno.

La partita

All’ 8’ D’Agostino da fuori area fa sibilare il palo alla destra di Cossu. La Ferrini attende e riparte e proprio su una ripartenza trova il gol del vantaggio con Camba al 17’, bravo ad addomesticare un cross dal fondo di M. Argiolas. Il Taloro trova il pareggio al 34’ ma l’arbitro annulla per una precedente simulazione. Nella ripresa del gioco sono i padroni di casa a fare la partita e trovano il pareggio al 11’ con Falchi che sfrutta la respinta di Saraò dopo un miracolo su Mele. La gioia per il gol dura poco e padroni di casa vengono gelati da Murgia che mette all’angolino un perfetto cross di M. Argiolas. I gavoesi non si disuniscono e continuano a rendersi pericolosi con continui cambi di gioco per le frecce Falchi e Pusceddu ma la Ferrini si difende con ordine concedendo calci d’angolo. Al 40’Falchi fa le prove per il pareggio con un destro da fuori area che Saraò mette fuori con le punta delle dita. All’ultimo secondo, sull’ennesima sortita sulla fascia sinistra, Falchi mette una palla morbida al centro, Sedilesu spizza e la palla viene bloccata dal braccio di un difendente con l’arbitro che non può che concedere il calcio di rigore. Falchi si presenta dal dischetto e non sbaglia regalando un meritato pareggio al Taloro.

