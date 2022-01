Ferrini, Bonu è inossidabile  

«Ci sta girando un po' al contrario rispetto all'inizio, anche con l'Ossese abbiamo fatto bene. Di sicuro qualcosa dobbiamo migliorare, ma è il periodo: è normale, sta a noi farlo passare quanto prima. Stiamo recuperando alcuni elementi ma nessun alibi: il momento non è dovuto alle assenze, altrimenti non saremmo primi in classifica da 4 mesi. Una squadra forte non dipende solo da un paio di giocatori».

La bandiera del club (15 anni in rosa dopo le giovanili fra Sigma, Selargius e Verona, da una decina con la fascia) punta il riscatto già domenica col Ghilarza, per togliersi altre soddisfazioni dopo la salvezza raggiunta con largo anticipo.

«Per uno come me, che vuole sempre giocare per vincere, dobbiamo puntare l'obiettivo massimo». Dal capitano della Ferrini, Alessandro Bonu, arriva un messaggio di riscossa per i cagliaritani, primi in Eccellenza ma reduci da tre ko di fila.

«Per uno come me, che vuole sempre giocare per vincere, dobbiamo puntare l'obiettivo massimo». Dal capitano della Ferrini, Alessandro Bonu, arriva un messaggio di riscossa per i cagliaritani, primi in Eccellenza ma reduci da tre ko di fila.

La bandiera del club (15 anni in rosa dopo le giovanili fra Sigma, Selargius e Verona, da una decina con la fascia) punta il riscatto già domenica col Ghilarza, per togliersi altre soddisfazioni dopo la salvezza raggiunta con largo anticipo.

Bonu, cos'è mancato nelle ultime tre gare?

«Ci sta girando un po' al contrario rispetto all'inizio, anche con l'Ossese abbiamo fatto bene. Di sicuro qualcosa dobbiamo migliorare, ma è il periodo: è normale, sta a noi farlo passare quanto prima. Stiamo recuperando alcuni elementi ma nessun alibi: il momento non è dovuto alle assenze, altrimenti non saremmo primi in classifica da 4 mesi. Una squadra forte non dipende solo da un paio di giocatori».

Ora altro scontro diretto, col Ghilarza.

«Ricordo l'andata, finita 1-1: una squadra molto forte e organizzata in ogni reparto, grosso rispetto per loro. Vogliamo ripartire e stiamo lavorando a testa bassa, sarà partita tosta ma la stiamo preparando bene».

Dopo la salvezza a che cosa puntate?

«Siamo lì da un po', inutile nascondersi: vincere il campionato è l'obiettivo, dire il contrario non sarebbe corretto. Poi la zona playoff è da mantenere, senz'altro, ma se sei davanti bisogna pensare al primo posto. Ho sempre giocato per vincere, poi ci sono stati anni che ci siamo salvati all'ultimo ma con altre circostanze».

Quali sono i momenti più belli passati alla Ferrini?

«Sicuramente i campionati vinti, la promozione in Eccellenza nel 2015, prima volta nella storia della società. Poi alcune salvezze raggiunte alle giornate finali, una sempre con Franco Giordano nel 2017 vincendo le ultime tre di fila e quella con Pinna appena arrivato, nel 2019: eravamo penultimi, anche lì salvi a Bosa. Sono come vittorie, per come si era messa».

E quelli da raggiungere?

«Iniziare ogni stagione potendo competere per l'obiettivo massimo, per mentalità: comunque andrà quest'anno lo stiamo facendo, lo volevo da sempre. Era impensabile fino a qualche anno fa, è ciò che mi rende più orgoglioso».

Uno dei vostri punti di forza sono anche i giovani.

«Sono fantastici. Giocano solo due fuoriquota, vuol dire che gli altri tengono alti i livelli di allenamento. Sono un valore aggiunto per la nostra società, ci aiutano tanto e si allenano seriamente».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata