Ferrari, sorriso a metà 

Ci vorranno giorni prima di smaltire questa tristezza

Charles

Leclerc

Festa Verstappen al gp di Monaco, dove la Ferrari mette in extremis una pezza al disastro di Leclerc e gli sconfitti veri sono gli uomini della Mercedes, da anni dominatori assoluti della F1. L'olandese della Red Bull fortunosamente partito dalla prima posizione si è portato a casa la vittoria, la prima in carriera sulle strade di Montecarlo, ed è il nuovo leader della classifica mondiale con 105 punti davanti a Hamilton 101. Il buon risultato della Red Bull è completato dal 4° posto di Sergio Perez, giunto alle spalle di Lando Norris terzo, e davanti al redivivo Seb Vettel con l'Aston Martin e al sorprendente Pierre Gasly con l'Alpha Tauri.

Il vincitore

«Sognavo fin da bambino di vincere qui», dice serissimo prima della premiazione. La Ferrari di un solido Carlos Sainz ha conquistato un 2° posto fondamentale per addolcire la delusione che ha impedito a Charles Leclerc di partire dalla pole, anzi proprio di partire. È il primo podio in stagione per la Ferrari, il primo assoluto al volante di una Rossa per Sainz. E soprattutto conferma le doti del pilota spagnolo e la sua guida aggressiva ma pragmatica, attenta al risultato, come ha fatto vedere nei primi gp del mondiale. «La Ferrari può essere orgogliosa della sua macchina», dice, con un rimpianto per le qualifiche interrotte anzitempo (per il crash di Leclerc), quando lui andava fortissimo.

La delusione di Charles

Chi si mangia le mani comunque è Leclerc, sulle strade di Montecarlo chi parte per primo può arrivare fino al traguardo, ieri per il giovane monegasco era una grande occasione ma è sfumata nel peggiore dei modi. «Questo weekend avevamo il potenziale per vincere e nessuno se lo aspettava», rimarca Mattia Binotto, team principal della Ferrari, ai microfoni di Sky Sport. «La macchina sta crescendo, è bello vedere che si va nella direzione giusta. Ma vivo sensazioni contrapposte. Da una parte è un peccato per Leclerc, dall'altro sono felice per Sainz perché è il suo primo podio con noi».

Lewis scavalcato

La vera sconfitta di ieri è la Mercedes, è presto per dire se sia un'inversione di tendenza rispetto al dominio totale esercitato in questi anni. Lewis Hamilton, pluricampione del mondo, è stato per tutta la gara nelle retrovie, senza spadroneggiare come fa di solito, ed è arrivato 7° con enorme distacco da Verstappen, una cosa impensabile finora. L’olandese è in vetta al mondiale per la prima volta. Peggio è andata però a Valtteri Bottas costretto al ritiro quando era secondo, perché i meccanici non sono riusciti a sostituire una delle sue gomme usurate. L'Italia si consola con il decimo posto di Antonio Giovinazzi alla guida dell'Alfa Romeo.

