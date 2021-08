Ferragosto, città in ferie a metà 

I cartelli “chiusi per ferie” sono ormai merce rara. Non se ne vedono quasi più ma questo non vuol dire che in città nei giorni a cavallo di Ferragosto è tutto aperto semplicemente non si sa su quali servizi si possa contare. E così sapere se esiste un’officina aperta e quando le altre riapriranno i battenti diventa un’impresa. Di certo, dopo un giro nelle strade del centro, l’impressione è che la chiusura sarà a metà.

Al lavoro

I negozi di alimentari saranno tutti aperti anche oggi come ormai avviene da qualche anno. «Mi pare sia giusto perché offriamo un servizio anche ai turisti. Si pratica il normale orario domenicale, c’è chi apre mattina e sera e chi invece come noi lavora fino alle 14» commenta Toto Sogus, responsabile dell’Ideal Market di via Diaz. Quindi anche pane fresco? «Certamente». E lavorano anche i ristoranti sia a pranzo che a cena. Nove su dieci sono aperti e gran pienone. «Per noi il Ferragosto è una giornata di lavoro, quest’anno forse dopo la chiusura dovuta alla pandemia c’è qualcosa in più» commenta Alberto Pippia del ristorante Craft di via De Castro. In linea anche Gialuigi Corrias, del ristorante “da Salvatore”: «Veniamo fuori da un periodo nero, impensabile chiudere a Ferragosto». Spazio anche alla cultura: museo, pinacoteca, Torre di Mariano saranno aperti mattina e sera. «Come una domenica normale» sottolinea l’assessore Massimiliano Sanna.

Serrande abbassate

Situazione opposta per i bar, quasi tutti la mattina saranno chiusi. Alcuni potrebbero riaprire nel tardo pomeriggio. «L’intenzione di molti colleghi è aprire la sera – commenta Irma, dal bar di via Dritta – La mattina in come oggi solitamente c'è poco movimento, aprire per due colazioni non ha senso». Chiusura totale per officine, elettrauti, carrozzieri e la maggior parte farà vacanza anche la settimana prossima.

I servizi

Per le forze dell’ordine non sarà una domenica normale, Ferragosto è sempre una festa calda e non solo per il clima. «Massima prudenza» raccomandano. Al San Martino con un solo medico ( due se va bene) al Pronto soccorso il personale farà come sempre il massimo per garantire assistenza e cure.

I cartelli

«In una città turistica l’informazione è dovuta. L’operatore ha l’obbligo di comunicare in Municipio i giorni di chiusura e il Comune di renderli pubblici sul sito istituzionale» commenta Nando Faedda, presidente della Confcommercio. L’assessore Sanna assicura: «Queste comunicazioni sono doverose, per il prossimo dovremo attrezzarci»

