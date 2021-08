Ferragosto, città aperta per ferie 

Tra grigliate di carne accompagnate da una birra artigianale a Marina piccola, dove fino a domani c’è la Festa del gusto, escursioni, una vista al museo, una cena in ristorante ad assaporare piatti tipici della cucina cagliaritana, quest’anno Ferragosto in città sarà ricco di opportunità da cogliere al volo. Sono davvero numerose le proposte della Cagliari “aperta per ferie” per chi non va in vacanza (ricordando che l’accesso ai musei è vincolato al possesso del green pass).

Musei

Ferragosto a Cagliari quest’anno vede protagonisti soprattutto i musei, i siti archeologici e i centri d’arte e cultura: tutti aperti, tutto il giorno. «L’apertura dei musei e dei centri comunali d’arte a Ferragosto è da leggere come un rilancio di Cagliari non solo in chiave turistica ma anche in chiave culturale», spiega l’assessora alla Cultura Maria Dolores Picciau. Ricchissima, dunque, l’offerta. La Galleria Comunale d’arte propone la Collezione Ingrao, raccolta di opere di artisti italiani del XIX e XX secolo donata da Francesco Paolo Ingrao nel 1999. Da non perdere il rinnovato allestimento della Sala dedicata al grande scultore Francesco Ciusa. Al Palazzo di Città c’è la mostra “Si aspetta la luna! Dialoghi tra i colori di Eva Fischer”, dedicata a una donna che ha saputo trasformare la propria esistenza fatta di gioie e sofferenze in una eterna tavolozza composta da colori vibranti. E ancora: botteghini aperti al Museo d’arte Siamese "Stefano Cardu" e alla Passeggiata Coperta del Bastione, dove è in programma "Ugo2", la raccolta pubblica di arte contemporanea degli anni Sessanta e Settanta dei Musei Civici, tra le più ricche e complete in Italia. Porte aperte anche nei centri comunali d’arte che propongono una variegata proposta di mostre: Il Castello di San Michele ospita “Madre Pietra, la natura, la scultura, la città”, una grande antologica dedicata all’opera di Pinuccio Sciola; l’Exma ospita invece “Wonderlands - la ricerca e la meraviglia”, prima antologica dedicata all'artista Giorgio Casu; al Ghetto, infine, c’è “Architetture Vegetali, le strade alberate di Cagliari”, ideata dall’architetto Marco Cadinu.

Verde e buon cibo

Aperti, tutto il giorno, anche tutti i parchi cittadini: Terramaini, Monte Claro e Monte Urpinu (con l’esclusione del parco di Molentargius che è aperto ma solo per le visite guidate che sono andate sold out da giorni). Per chi ha voglia di un buon pranzo o una cena, non c’è che l’imbarazzo della scelta. «I ristoranti, i bar e i locali rimarranno tutti aperti», conferma Emenuele Frongia, presidente della Fipe Confcommercio sud Sardegna. «A tavola cagliaritani e turisti troveranno i crudi, i piatti tipici e i vini del territorio. Perché a Ferragosto l’obiettivo è valorizzare il territorio attraverso l’enogastronomia», aggiunge.

Chiusi i negozi

Di fronte a un’offerta così ricca, la città deserta a Ferragosto è un orizzonte che a Cagliari non esiste più. In controtendenza solo i negozi che nell'80% dei casi (tranne quelli che vendono souvenir e la Rinascente) non solleveranno la serranda. «Ci abbiamo già provato negli anni passati e non ha funzionato. A Ferragosto i turisti vanno al mare, al museo, al ristorante. non vanno a fare shopping».

RIPRODUZIONE RISERVATA