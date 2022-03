Fermi in Corsica da tre giorni 

In ostaggio da tre giorni del vento delle Bocche di Bonifacio ma soprattutto di un traghetto malconcio, il Bastia della Moby: una decina di esponenti del mondo indipendentista, sbarcati in Corsica qualche giorno fa per partecipare al funerale di Yvan Colonna, il militante nazionalista morto dopo un pestaggio in carcere, sono rimasti bloccati a Bonifacio. Questa volta però non c’entrano i disordini che agitano l’isola, il traghetto in servizio durante l’inverno tra il porto corso e Santa Teresa non era in grado di viaggiare con le avverse (ma non estreme) condizioni di mare e di vento. Una situazione non nuova, i traghetti del servizio invernale si fermano spesso lasciando a terra gli autotrasportatori che si muovono tra Corsica e Sardegna.

La denuncia

Tra le persone bloccate sul porto di Bonifacio esponenti storici del mondo indipendentista sardo come Bastiano Cumpostu, Gavino Sale, Giampiero “Zampa” Marras andati a Cargese per rendere omaggio al militante ucciso. «Siamo qua fermi da tre giorni, noi siamo una decina e poi ci sono altre persone. A quanto mi risulta c’è anche gente che aspetta a Santa Teresa», racconta Gianfranco Cau: «Ci hanno detto che il traghetto con queste condizioni non viaggia. Il Bastia è un traghetto vecchio, inadeguato a coprire la rotta. Pare che riusciremo a partire domani ( oggi) ma giusto perchè il vento calerà» . C’è chi invece è riuscito a rientrare come l’assessore regionale sardista Quirico Sanna: «Ho fatto appena in tempo prima che girasse il vento, subito dopo il funerale», racconta: «Le condizioni del collegamento con la Corsica rappresentano un problema».

Il traghetto

Il Bastia è finito più volte al centro di contestazioni. Nell’autunno scorso gli autotrasportatori erano stati protagonisti di un sit-in a Bonifacio per protesta contro l’ingresso in linea del traghetto, più piccolo di altri e in grado di trasportare pochi mezzi. Poi c’erano stati alcuni stop per il maltempo e un’avaria. Infine era stato sostituito. Impossibile avere certezze sulla ripresa della linea anche se per oggi i biglietti sono in vendita. Al telefono dell’ufficio al porto di Santa Teresa “un operatore risponderà appena possibile”.