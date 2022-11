Fermato lo schiaffeggiatore seriale 

«L’autista del nostro mezzo», spiegano dal Ctm «ha prontamente avvisato l’Avm e da lì a poco sul posto sono intervenuti i carabinieri. La signora schiaffeggiata aveva informato l’autista di quanto era appena accaduto. La invitiamo a sporgere denuncia». A quanto pare non era la prima volta che succedeva. Il giovane algerino avrebbe creato problemi sui bus anche in altre occasioni. «Noi abbiamo subito messo a disposizione delle forze dell’ordine le immagini delle telecamere - aggiungono dal Ctm – adesso saranno i carabinieri a portare avanti tutte le indagini necessarie. Da parte nostra piena collaborazione».

L’aggressore è stato poi portato al reparto di psichiatria del Santissima Trinità ma dall’ospedale è fuggito. La Polizia lo ha inseguito e denunciato per interruzione di pubblico servizio. In precedenza era stato denunciato dai carabinieri per percosse. La sua fuga si è conclusa a Sassari dove è stato bloccato e arrestato dai carabinieri dopo aver schiaffeggiato alcune persone alla fernata del pullman.

Le sue imprese sono finte sulla rete insieme agli avvertimenti: «È pericoloso, attenti». Da Quartu a Cagliari, fino a Oristano e San Gavino e quindi a Sassari. Per lo schiaffeggiatore seriale di 19 anni, nazionalità algerina, l’ultima tappa si è conclusa nel capoluogo turritano con l’arresto. Ma le sue incursioni erano cominciate a bordo del bus PQ del Ctm, all’altezza di Pitz’e Serra e a pochi passi da via Danimarca. Si era avvicinato a una donna di mezza età e all’improvviso, senza nessun motivo, le aveva assestato uno schiaffo tra gli sguardi esterrefatti degli altri passeggeri. La signora, spaventata avvisa subito l’autista che contatta la gestione operativa del Ctm e parte la chiamata ai carabinieri. Negli stessi giorni era stato denunciato per interruzione di pubblico servizio nel Medio Campidano dopo essere stato bloccato .

Il trasferimento

Dall’azienda

Le testimonianze

A sentire alcuni racconti pare che l’aggressore si aggirasse anche per la città aggredendo all’improvviso e senza nessuna logica chi si trovava davanti, giovani o anziani che fossero, con calci, pugni e schiaffi. La donna aggredita ha poi fornito la sua testimonianza raccontando cosa era esattamente successo. Di certo non se lo aspettava. Lei era tranquillamente sul pullman quando all’improvviso il giovane le ha dato uno schiaffo. E solo la prontezza del conducente che ha informato di quanto stava accadendo, ha evitato che l’aggressore si scagliasse anche con qualche altro passeggero. Non è certo la prima volta che sui mezzi pubblici si verificano episodi di questo tipo. Molto spesso sono gruppi di ragazzini a infastidire. Baby gang che si scagliano anche contro le vetrate delle pensiline alle fermate dei pullman.Proprio a seguito a questi atti vandalici il Ctm aveva soppresso la fermata di via Danimarca a Pitz’e Serra e eliminato la pensilina danneggiata per ben due volte, davanti al Carrefour. E come non citare l’episodio di non molto tempo fa quando un gruppo di ragazzini nascosti all’ingresso della lottizzazione di Costa degli Angeli avevano preso a sassate un bus della linea PQ del Ctm fermo alla fermata di Quartu.

