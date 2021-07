«Fermate i ladri di sabbia» 

Per ora le segnalazioni si sono trasformate in sanzioni. Il problema vero pero é quando i vacanzieri riescono a portarsi via il prezioso bottino senza farsi accorgere dagli occhi dei bagnanti, fortunatamente sempre pronti ad interventi quando i ladri di sabbia entrano in azione. Nella costa cabrarese quest’anno gestire il fenomeno dei furti di sabbia diventa più difficile: per la prima volta, infatti, non ci saranno le “Sentinelle del Sinis”, i volontari che già da diversi anni, per conto del Comune, passeggiavano lungo il litorale per sorvegliare il territorio e intervenire e in caso di bisogno.

Il caso

Spiagge quindi meno controllate del solito. «Per questo tipo di attività sino alla stagione scorsa ci davano una grossa mano tutte le associazioni del territorio - spiega il sindaco di Cabras Andrea Abis -. Ora però tutte già da diversi mesi sono impegnate a fare volontariato nei centri vaccinali. Noi purtroppo non ci possiamo rivolgere ai singolo cittadini che però possono, anzi, devono, intervenire anche autonomamente».

La richiesta

Poco importa dunque se i volontari questa volta non indossano una maglietta riconoscibile : l’importante è stare attenti e contattare subito le forze dell’ordine”. «Chiediamo a tutti i bagnanti, tra un tuffo e l’altro, di segnalare qualsiasi azione illecita – precisa il primo cittadino -. Poi ci penseranno le forze dell’ordine ad intervenire sul posto, come del resto è accaduto due giorni fa quando, dopo la chiamata di un bagnante nella spiaggia di Is Arutas è arrivata immediatamente la polizia locale». Un volontariato autonomo insomma, forse quello più efficace. In caso di bisogno arrivano o i vigili urbani o la Forestale. A turno sono in servizio mattina, sera e notte anche i barracelli di Cabras.

I bagnanti

Quest’anno quindi il Comune spera molto nell’intervento dei vacanzieri. Loro sono chiamati a segnalare non solo chi tenta di portarsi via la sabbia bianca come ricordo della vacanza, ma anche chi fuma sotto l’ombrellone o chi abbandona i rifiuti vicino al mare. Una grossa mano anche questa volta viene data anche dai bagnini che dalla torretta osservano cosa accade sotto l’ombrellone.

