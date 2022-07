Ferito nel parco giochi, bimbo in ospedale 

Quando si portano i propri bambini a giocare in un parco, ogni genitore pensa di poter essere tranquillo. Così non è stato per i genitori del piccolo che lunedì è caduto dall’altalena di piazza Islanda finendo su dei pericolosi tubi metallici: ferito al mento e alla parte superiore dell’occhio, è stato portato in ospedale, dove gli sono stati applicati alcuni punti. E non si tratta di un caso isolato. Nicola Belillo porta il figlio in questa piazza e spiega: « Prima di lui è accaduto ad altri: due settimane fa l’ultimo caso di un bimba che si è fatta male anche lei al mento, cadendo dai giochi su una buca».

I pericoli

Proprio nella piattaforma dove c'è l’altalena, ci sono voragini. «Mio figlio un anno fa è caduto in una buca della piazza e si è ferito. L’ho portato in ospedale – prosegue Belillo - Nei giochi ci sono parti acuminate; le viti dell’altalena stessa sono molli. Sono state inviate molte mail al Comune: non è servito a nulla. Se lunedì quei tubi colpivano al collo quel bambino forse staremmo parlando di qualcosa di molto più grave».

I raid

Il papà ricorda che fino a pochi anni fa piazza Islanda «era curatissima: è sempre stato il ritrovo delle famiglie del quartiere. Oggi è in preda ai vandali che si riuniscono di notte e, ubriachi, approfittando del fatto che c’è solo un lampione funzionante, facendo danni». Mariella Fenu, mamma di una bimba di 7 anni, non riesce a togliersi dalla mente l’immagine del piccolo feritosi lunedì: «Sono ancora scioccata. Piangeva a dirotto, era spaventatissimo e come lui anche noi presenti. Il problema è che accade più spesso di quanto si pensi. Per questo motivo d’ora in poi qui ci porterò solo il mio cagnolino, mia figlia la accompagnerà da un’altra parte. Pazienza se dovrò fare un po’ di strada in più, ma la sicurezza viene prima di tutto». Katia Mameli non lascia per un secondo la mano del figlioletto di 4 anni: «Non c’ero quando è accaduto il triste fatto dell’altro giorno, me l’hanno raccontato nei dettagli. Però, essendo successo altre volte, preferisco che il mio bambino su quei giochi non ci salga e non corra qua e là nella piazza, viste le buche che ci sono. Lo tengo per mano o lo prendo in braccio, giusto per fargli prendere una boccata d’ossigeno. Almeno finché non metteranno la piazza in sicurezza».