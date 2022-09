Ferita lieve, arriva l’elicottero 

L’intervento dell’elicottero di Areus, che due giorni fa ha soccorso una turista straniera coinvolta in un banale incidente stradale a Orosei, nonostante avesse riportato lesioni poco gravi, ha fatto emergere i malumori per le criticità che da mesi interessano il servizio sanitario. Nel centro costiero, ma di riflesso in tutta la Baronia, si sono avvertite roventi polemiche per la mancanza di ambulanze medicalizzate, che hanno indotto la centrale del 118 a far decollare l’elisoccorso per far fronte all’emergenza.

La vicenda

La donna ferita nel tamponamento tra due auto ha riportato contusioni di lieve entità e una frattura. Fortunatamente nulla di grave, ma proprio questo aspetto ha innescato le perplessità nel mondo politico locale, già in forte fibrillazione per le carenze nelle strutture sanitarie del territorio.

Le reazioni

«È inaccettabile che non siano disponibili ambulanze medicalizzate per questi interventi - commenta il consigliere regionale del Psd’Az, Franco Mula -. Siamo a fine stagione turistica, ma nei centri costieri le presenze dei vacanzieri sono ancora alte e non è possibile che il nostro sistema sanitario non riesca a far fronte ad emergenze di lieve entità, se non con l’utilizzo dei costosissimi elicotteri di Areus». In base alle notizie ufficiali l’elisoccorso si è messo in moto perché in quel momento tutte le ambulanze medicalizzate erano impegnate in altri interventi. «Sostanzialmente ci è stato comunicato che si è trattata di una coincidenza inaspettata - dice la sindaca di Orosei, Elisa Farris -. È pur vero che esistono tantissime associazioni di primo soccorso, che non hanno personale medico a bordo e perciò non possono intervenire in caso di incidenti con feriti. Allo stesso modo però con i costi dell’elisoccorso che, per carità, deve essere utilizzato quando il caso lo richiede, si potrebbero assumere molti medici da mettere a disposizione delle tante ambulanze». Anche il sindaco di Siniscola, Gian Luigi Farris, fa eco alle proteste di Orosei: «Ormai il sistema sta andando allo sfascio e a pagarne le conseguenze sono le utenze. Il caso di Orosei è la punta dell’iceberg delle croniche carenze che il servizio sanitario sta evidenziando». Motivazioni che fanno affilare le armi da parte degli amministratori locali, in vista della manifestazione in programma venerdì a Nuoro.