Ferita con un petardo dai bulli 

È uscita di casa per rimproverare alcuni ragazzi che non smettevano di esplodere botti ma è finita nel mirino dei baby balordi che per nulla intimoriti le hanno lanciato addosso un petardo ferendola a un piede. Il grave episodio è successo nella tarda serata di martedì a Monserrato, tra la via San Gerolamo e i giardinetti di via del Redentore. Vittima una donna cinquantenne.

Il racconto

«Appena ho sentito i botti sono uscita per verificare cosa stesse succedendo, ho visto i ragazzi intendi a far esplodere i petardi» spiega la cinquantenne ferita che vuole mantenere l’anonimato per paura di ritorsioni. «Quando si sono accorti della mia presenza sono scappati non senza riservarmi male parole. Ma uno di loro ha lanciato un petardo verso di me che è esploso fra i miei piedi. Il dolore intenso mi ha fatto pensare a qualcosa di grave, per fortuna invece, nonostante i 5 giorni di cura, si è trattato solo di un’ustione leggera».

La denuncia

Immediata la corsa alla guardia medica, accompagnata dal marito. La prognosi: cinque giorni di cure per un’ustione non grave al piede. Il giorno dopo i coniugi si sono poi presentati nella caserma dei carabinieri di Monserrato depositando una dettagliata denuncia. Un fatto grave che è però solo l’ultimo di una serie nella stessa zona dove i residenti si lamentano ormai da tempo della situazione. «A più riprese in questi mesi nella zona gruppi di ragazzi hanno stabilito il loro quartier generale occupandola fisicamente con biciclette e motorini», spiega la cinquantenne ferita che vuole mantenere però l’anonimato. «La loro presenza non è mai passata inosservata grazie agli schiamazzi e turpiloqui che li caratterizzano. Vengono a fumare ma sono stati rinvenuti spesso anche i resti di bottiglie di alcolici».