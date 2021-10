Ferisce la madre con una testata: in cella 

L’ha prima aggredita verbalmente, poi la tensione è salita e non è più stato in grado di controllarsi, placarsi. Anche per qualche bicchiere di troppo che gli ha impedito di fermarsi in tempo. Una testata, violentissima al volto e sua madre è finita per terra, ferita all’arcata sopraccigliare. Così l’hanno trovata poco dopo gli agenti delle Volanti intervenuti sul posto dopo una telefonata fatta dalla vittima. Il figlio, di 40 anni, ancora agitato, è stato bloccato e accompagnato in Questura. L’accusa: maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale. È stato arrestato.

L’ha prima aggredita verbalmente, poi la tensione è salita e non è più stato in grado di controllarsi, placarsi. Anche per qualche bicchiere di troppo che gli ha impedito di fermarsi in tempo. Una testata, violentissima al volto e sua madre è finita per terra, ferita all’arcata sopraccigliare. Così l’hanno trovata poco dopo gli agenti delle Volanti intervenuti sul posto dopo una telefonata fatta dalla vittima. Il figlio, di 40 anni, ancora agitato, è stato bloccato e accompagnato in Questura. L’accusa: maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale. È stato arrestato.

L’episodio

Il grave fatto è avvenuto nella notte tra lunedì e martedì. Vittima dell’aggressione una donna di 60 anni. L’allarme è scattato quando al 113 è arrivata la richiesta di soccorso. Dall’altro capo del filo la voce spaventata, concitata della povera madre. «Per favore, aiutatemi». Poche, brevi parole per raccontare l’accaduto, l’aggressione da parte del figlio. Dolorosissima e non solo fisicamente.

Due Volanti si sono dirette verso l’abitazione indicata dalla donna. Spaventata, terrorizzata, ha mostrato i segni delle botte. L’arcata sopraccigliare era ferita e presentava un vistoso ematoma causato dalla testata.

Un bicchiere di troppo

Una brutta storia di violenza e neppure l’unica. la donna ha infatti riferito ai poliziotti che soprattutto nell’ultimo periodo si erano verificati analoghi episodi. Aggressioni insopportabili, inspiegabili, esplose improvvisamente senza alcun motivo se non riconducibili all’abuso di alcol da parte del figlio 40enne che viveva ancora nella stessa casa. L’uomo – così l’hanno trovato gli agenti – era nella sua camera da letto in evidente stato di ebbrezza. Nervoso, inquieto. Alla vista dei poliziotti non si è calmato ma ha assunto un atteggiamento provocatorio e di sfida, tanto da costringere la pattuglia a intervenire con decisione e fermezza per evitare che anche in questo caso potesse diventare violento. È stato deciso di metterlo in sicurezza ed allontanarlo dalla casa. La sessantenne nel frattempo è stata soccorsa dal personale paramedico del 118. Poi ha presentato denuncia nei confronti del figlio.

Gli episodi

Quello di lunedì notte è solo l’ultimo di una serie preoccupante di episodi di violenza in famiglia messi in atto da figli nei confronti dei genitori come dimostrano le cronache. Un conferma che arriva anche dalla Polizia di Stato. Agenti e carabinieri sono dovuti intervenire più volte, in questi mesi, per evitare che fatti già di per sé gravi potessero degenerare. A scatenare l’ira è quasi sempre la richiesta di denaro e una condizione di instabilità psicologica legata all’abuso di alcol e stupefacenti. A cambiare, rispetto al passato, è l’età degli aggressori. Non più giovani ma uomini e donne adulti che spesso continuano a vivere, spessissimo per mancanza di lavoro, nelle case dei genitori anziani.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata