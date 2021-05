Ferisce la figlia con un colpo di carabina 

Poche decine di centimetri più in alto e il piombino di una carabina ad aria compressa avrebbe potuto colpire al viso una bambina di sette anni: ieri, a Sassari, si è verificato un incidente ad altissimo rischio, sul quale ora indaga la Procura della Repubblica. È successo tutto poco prima delle 13 in un appartamento. All’interno dell’edificio c’era un uomo di 35 anni e la figlia di sette. La piccola si trovava davanti al padre e per ragioni ancora da accertare dalla carabina è partito un colpo, il proiettile ha raggiunto la bambina alla spalla destra. Sono stati momenti di paura, è stato il genitore della piccola a raggiungere nel giro di pochi minuti il Pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata. I medici, fortunatamente, hanno escluso subito conseguenze gravi, ma la bambina è stata ricoverata per essere sottoposto a un intervento. Le sue condizioni, ieri sera, erano buone. Il piombino non ha provocati danni. Come succede in questi casi, le forze dell’ordine sono state informate subito sul ricovero della piccola. I carabinieri (compagnia di Sassari e personale del Comando provinciale) hanno sentito il padre della bambina.

La carabina carica

Le indagini affidate al personale dell’Arma sono iniziate subito. I primissimi elementi acquisiti dai militari hanno confermato la ricostruzione fatta da chi ha medicato la piccola paziente. L’incidente si sarebbe verificato mentre il padre della bimba armeggiava con la sua carabina ad aria compressa, regolarmente detenuta. A quanto pare l’uomo stava pulendo il fucile e non si accorto che era stato caricato in precedenza. Circostanze sulle quali dovranno essere fornite delle spiegazioni. L’arma, perfettamente funzionante e in buone condizioni, almeno stando alle verifiche di ieri, è stata presa in consegna dai Carabinieri per tutte le verifiche del caso. Per ora non sono state mosse contestazioni al proprietario dell’arma, che, ovviamente ieri era preoccupato per le condizioni della figlia. L’uomo sarà sentito nuovamente nei prossimi giorni dai carabinieri.

Disattenzione

L’ipotesi del cattivo funzionamento della carabina sembra esclusa e quindi la spiegazione dell’incidente è quella di un fatto accidentale, causato da una disattenzione. La piccola potrebbe lasciare subito l’ospedale Santissima Annunziata, ma i rischi che ha corso sono alti. Se il piombino l’avesse raggiunta al viso, le conseguenze dell’incidente sarebbero state altre.

