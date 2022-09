Ferì un militare col machete 

Sarebbe andato a rubare nell’abitazione di una compaesana che poi ha chiamato i carabinieri, ma quando la pattuglia è andata a casa sua per identetificarlo, avrebbe minacciando le forze dell’ordine con un machete. Non solo. Uno dei militari avrebbe anche provato a togliere la catenella che bloccava la porta dell’abitazione, venendo colpito con l’arma e subendo una ferita alle dita della mano sinistra: solo per fortuna l’appuntato ha riportato una ferita alle dita con una prognosi di 8 giorni. Per quei fatti, accaduti lo scorso 24 agosto, il 55enne Roberto Atzei di Domusnovas ha patteggiato ieri una pena ad 1 anno e 9 mesi di reclusione, chiudendo così il suo procedimento penale davanti alla giudice Stefania Selis.

L'aggressione

Una vicenda che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi, quella che ha visto protagonista l’operaio 55enne e quattro militari che erano intervenuti su richiesta di una donna che lo aveva individuato come il presunto autore di un tentato furto nella sua abitazione. Difeso dall’avvocato Gian Nicola Dessi e dal collega Gianfranco Trullu, Roberto Atzei è stato arrestato per resistenza nei confronti del maresciallo Salvatore D’Agostino e l’appuntato scelto Giuseppe Lusci, entrambi della stazione dei carabinieri di Domusnovas, oltre al brigadiere Gaetano Arena e l’appuntato Damiano Muffaldi del Nucleo radiomobile della Compagnia di Iglesias, ma anche per il ferimento di uno dei militari. I quattro carabinieri erano andati a bussare alla sua porta perché sospettavano avesse tentato un furto in abitazione poco prima. La porta sarebbe stata socchiusa, tenuta da una catenella, e quando l’appuntato Lusci avrebbe cercato di aprirla, sarebbe arrivato il colpo. A salvargli le dita, a quanto pare, sarebbe stata proprio la catenella che ha bloccato la lama.

Il patteggiamento

Arrestato su ordine della pm Rossella Spano per resistenza, lesioni e tentato furto, i suoi legali hanno subito scelto la strada del patteggiamento, riuscendo a chiudere l'accordo con la Procura con una pena finale di un anno e nove mesi, ritenuta ieri corretta dalla giudice del Tribunale, Stefania Selis. L’appuntato se l’è cavata, per fortuna, con una prognosi di otto giorni.