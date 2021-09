Feraxi, lottizzazione senza agibilità 

Ci sono i nomi delle vie, i lampioni dell’illuminazione e qualche contenitore per i rifiuti. Quello che invece manca a Feraxi, nella lottizzazione a poche centinaia di metri dalla grande spiaggia, è l’abitabilità. Le villette costruite a partire dagli anni Settanta non hanno il certificato. Nessuno cioè può vendere una casa o costruire su un terreno perché l'iter di regolarizzazione si è arenato «e il Comune – sottolineano Fausto Fadda e Giuseppe Secchi ed Enrico Mascia, portavoce della maggioranza dei proprietari - continua a far finta di nulla».

Le case

La lottizzazione è nata male. Una parte delle abitazioni, per un errore di traslazione, è stata costruita nell'area destinata al verde pubblico. I lottizzanti per ottenere la sanatoria dovrebbero cedere gratuitamente al Comune una parte delle loro proprietà (in tutto circa 6000 metri quadri). «È stata avviata una istruttoria di regolarizzazione urbanistica da parte di Regione e Comune - spiega Mascia che è anche il progettista della variante di assestamento - subordinata alla cessione delle aree private per quelle pubbliche. L’iter di regolarizzazione è però rimasto in sospeso a causa del ripensamento di tre proprietari su 41: per questo cinque anni fa abbiamo chiesto al Comune di intervenire con gli strumenti che la legge mette a disposizione. Di agire d’imperio nei confronti dei tre condomini. Ed invece, nonostante le promesse, non ha fatto praticamente nulla».

Lo stallo

L’ultimo documento da parte del Comune di Muravera risale al 28 dicembre 2018. Dopo aver specificato che «le opere di urbanizzazione primaria a servizio della lottizzazione non sono ancor state prese in carico dall’amministrazione» e che dunque tutto «è a totale carico dei proprietari lottizzanti», gli uffici spiegano che l’attività di verifica è stata avviata nel 2017 in collaborazione con il corpo forestale. Da quel momento più nessuna comunicazione. «Un immobilismo sconcertante – proseguono – non si può tenere ferma un’intera lottizzazione per tre persone che non sono d’accordo».

Il Comune

Il sindaco di Muravera Salvatore Piu conosce bene la situazione ma spiega che i primi a dover risolvere le beghe sono gli stessi lottizzanti: «Sono loro – dice – che hanno il dovere di mettersi d’accordo, non può essere sempre il Comune ad infilarsi in guerre legali. Farò un ultimo tentativo convocando i proprietari. Sarò molto chiaro, o si accordano o per altri 4 anni tutto resterà così com’è».

