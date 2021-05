Feraxi, il Comune recupera i soldi perduti 

Ricompaiono i soldi per il rifacimento degli argini del rio Corr’e Pruna in località Feraxi. Il Comune di Muravera, grazie all’intervento della protezione civile regionale, è riuscito ad avere di nuovo a disposizione gli 850mila euro che alla fine dello scorso anno era ritornati al Ministero perché l’Unione dei Comuni del Sarrabus (l’ente incaricato) non era riuscita a far partire in tempo i lavori. Una beffa denunciata a novembre dallo stesso sindaco di Muravera Salvatore Piu (appena eletto) e dalle tante aziende di Feraxi che hanno a che fare con il rio Corr’e Pruna.

Riavere quei soldi sembrava un’impresa molto complicata. Tre giorni fa però la bella sorpresa: con una nota la Protezione civile della Sardegna guidata da Antonio Pasquale Belloi ha comunicato il riassegnamento degli 850mila euro direttamente al Comune di Muravera (e non all’Unione dei Comuni del Sarrabus). «In realtà – sottolinea Piu – hanno chiesto la disponibilità a noi ed al Consorzio di bonifica per essere individuati come soggetti attuatori. Disponibilità che abbiamo dato immediatamente. È una svolta, l’intervento è davvero molto urgente».

Da spendere entro l’anno

Il Corr’e Pruna esondò nell’ottobre del 2018 travolgendo le aziende agricole e ittiche della zona. La forza dell’acqua causò la rottura degli argini in sette punti. Il Governo mise a disposizione 850mila euro per la mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico. Soldi che si sarebbero dovuti spendere entro il 31 dicembre 2020. Adesso c’è una nuova data: «I lavori – aggiunge il primo cittadino di Muravera – devono obbligatoriamente partire entro quest’anno. Gli uffici sono già all’opera. In caso di necessità abbiamo avuto la disponibilità di un aiuto da parte del Comune di San Vito e questo non può che farci piacere. Come amministrazione non possiamo che ringraziare il capo della Protezione civile, l’ingegner Belloi».

Le reazioni

Stupore tra i titolari delle aziende colpite dall’esondazione del Corr’e Pruna: «Non ce lo aspettavamo», ammettono Gianpiero Cuccu della cooperativa pescatori di Feraxi e Tullio Murgia, agrumicoltore: «Di solito i soldi, una volta persi, non si recuperano più. Ci fa molto piacere anche perché in caso di nuove piogge le nostre aziende corrono rischi enormi. Ora l’auspicio è che si proceda in maniera spedita: quei lavori sono di vitale importanza». Entrambe le aziende, tra l’altro, non hanno ancora visto un euro per i danni subiti durante l’alluvione del 2018. Un’attesa lunga oramai tre anni.

