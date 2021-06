Fenosu, piloti di nuovo in pista 

“

L’aeroporto di Fenosu potrebbe tornare in pista nel prossimo mese di settembre. In questi mesi si stanno ultimando le trattative con alcune società internazionali per attivare una scuola di formazione per piloti e con l’Enac, Ente che gestisce l’aviazione civile, per le necessarie autorizzazioni. Ma con la possibilità, sempre entro l’anno di poter fare atterrare gli aerotaxi e i voli privati, oltre a una eventuale collaborazione con la Protezione civile.

Dopo il fallimento della vecchia Sogear e l’arrivo dei nuovi soci, Aeronike sta scaldando i motori per far ripartire lo scalo Oristanese. Una società Ungherese, la Airwin Aviator specializzata nella scuola di pilotaggio, ha attivato i primi corsi per la formazione di piloti che si svolgeranno proprio nello scalo di Fenosu. «Stiamo ultimando gli ultimi dettagli e i relativi accordi con la società di gestione Aeronike - conferma Giovanni Micieli pubbliche relazioni di Airwin - intanto abbiamo già attivato i corsi per i piloti online e speriamo di poterli concludere con la parte relativa alla pratica nell’aeroporto di Oristano. Siamo alle battute finali per poter avviare i corsi dal prossimo mese di settembre. Abbiamo pronti anche gli aerei da trasferire a Fenosu. Il nostro impegno è massimo». Di avviare dei corsi di pilotaggio nello scalo di Oristano si era sempre parlato ed era stata un’idea della Regione di realizzare una scuola di volo.

«È sempre stato uno dei nostri obiettivi attivare delle iniziative aeronautiche - conferma Riccardo Faticoni amministratore di Aeronike - come quella di creare un villaggio dedicato alla formazione aeronautica. Stiamo trattando con alcune società internazionali per la scuola di volo, tra le quali figura anche la Airwin. Ma contemporaneamente puntiamo a far riprendere il traffico aereo, stiamo ultimando tutte le pratiche con l’Enac per ottenere al più resto le relative autorizzazioni anche per poter ospitare aerotaxi e voli privati, puntando anche al traffico merci. La presenza della base della Forestale e del Reparto volo della Polizia sono certamente importanti in un ragionamento legato alla Protezione civile».

L’Enac aveva sempre auspicato la ripresa dell’attività dell’aeroporto e quindi dei voli commerciali. «Lo abbiamo sperato e sostenuto - ricorda Marco di Giugno dirigente Enac già responsabile per la Sardegna – stiamo attenendo la documentazione che abbiamo richiesto ad Aeronike. Se non ci saranno problemi legati alle autorizzazioni da parte dell’autorità di controllo dell’Unione europea l’aeroporto potrà ripartire con le prime iniziative legate proprio alla scuola di volo». Il Comune dopo la cessione delle proprie quote alla nuova società di gestione ha sempre collaborato con il privato per far ripartire lo scalo. «Non voglio parlare ancora dei progetti legati all’aeroporto di Oristano - osserva il sindaco Andrea Lutzu – prima voglio che si apra. Ho preso parte in questi ultimi mesi a diversi incontri. Ci sono molti progetti in ballo, aspettiamo».

