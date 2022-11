Fenomenologia di Blanco mascotte di casa Salmo 

Capodanno col botto. A Cagliari è in pole position, come vi abbiamo annunciato in esclusiva, Blanco. E, dopo anni di stop agli eventi in piazza per la notte di San Silvestro, la festa riparte con un mega concerto che, già sulla carta, si annuncia memorabile. L’appuntamento, gratuito, è per la sera del 31 dicembre, nel cuore della città: via Roma e largo Carlo Felice. Un regalo per i tantissimi fan sardi di Blanchito, ma anche per chi non si è ancora innamorato della musica di questo enfant prodige della scena italiana, tenuto a battesimo da Salmo e Mace ne “La canzone nostra”, che nel 2021 lo lanciò nella stratosfera della urban, e da allora in orbita costante, grazie al successo dell’album d’esordio, “Blu Celeste”, e alla vittoria di Sanremo 2022, in coppia con Mahmood sulle note di “Brividi”.

Predestinato

Classe 2003, da Brescia, non ha ancora vent’anni Riccardo Fabbriconi (vero nome di Blanco), ma è lui l’artista del momento, ché con il suo esordio “Blu Celeste” ha regalato al pubblico una nuova visione: una scarica elettrica a rimettere in circolo la potenza del suono, rap, trap, pop, rock, punk, elettronica, cantautorato, tradizione e innovazione, aria nuova in una stanza tinteggiata di fresco e, questa volta sì, senza più pareti. “Nostalgia”, “Notti in bianco”, “Blu Celeste” (la canzone), “Mi fai impazzire” ft. Sfera Ebbasta, sono alcuni dei suoi brani più amati e portano alla luce l’universo di una generazione così esposta, ma finora così insondata nelle sue profondità. Semplice? Per nulla, ma Blanco riesce a farlo sembrare facile, istintivo, come se non potesse andare altrimenti, perché è così!

Il successo

«La mia vita è cambiata. Ho visto mia madre e mio padre orgogliosi», ha confessato Blanco. «Io credo nei ragazzi della mia età, siamo il futuro di questo mondo. Lanciatevi nei vostri sogni senza paracadute, che tanto vi schianterete comunque, ve lo assicuro, ma sarà lo stesso il momento più bello della vostra vita». Lui lo ha fatto e, oggi, sono i numeri a parlare: 3 dischi d’oro e 49 di platino; 1 miliardo e mezzo di streaming solo con le sue canzoni, quota che lievita se contiamo le collaborazioni con Salmo, Sfera e Mahmood; un disco d’esordio rimasto per oltre un anno nella top 10 della classifica ufficiale Fimi/Gfk, oggi in top 2 e un tour, finito a settembre, da tutto esaurito in tutte e 35 le date, per un totale di 350 mila presenze.