Femore rotto da una pallonata 

Calcia la palla, ma l’impatto avviene con la gamba di una passante e le procura la rottura del femore.

L’incidente

Giovanna Lampis, settantanovenne iglesiente ha riportato una frattura ossea che le costerà un intervento di protesi femorale. L’incidente è accaduto lo scorso giovedì: «Mia madre sedeva in una panchina in piazza Sella con le amiche - racconta la figlia Loredana Milia, titolare di un’attività commerciale nei pressi della piazza - erano circa le 23 quando si è alzata per andare a fare due passi e si è ritrovata un pallone fra i piedi. In una frazione di secondo è arrivato un ragazzino dell’età di 10 anni che anziché fermarsi ha comunque calciato. Ha mancato la sfera e ha colpito la gamba di mia madre». La donna si è accasciata al suolo e le sue condizioni fisiche sono da subito apparse serie: «Per fortuna nei pressi c’era un’ambulanza del volontariato che operava per un evento estivo - continua la figlia Loredana - le hanno prestato i primi soccorsi e l’hanno successivamente trasportata al pronto soccorso del Cto di Iglesias. Le è stata diagnosticata una frattura del femore. La mattina seguente è stata trasferita al Sirai di Carbonia dove è ancora in attesa di essere operata per l’impianto di una protesi. Oltre il danno stiamo subendo la beffa, perché fino ad ora non è entrata in sala operatoria, è da questa mattina che attende senza poter né bere, né mangiare e non abbiamo la certezza che l’intervento si possa eseguire in giornata. Mi ha confessato che se non avesse avuto problemi di deambulazione se ne sarebbe andata». Intanto durante i concitati minuti successivi all’incidente, il giovane protagonista dell’accaduto si è dileguato, forse per via dell’età, spaventato da un evento più grande del proprio senso civico: «Non sappiamo chi sia - rivela Milia - è successo tutto in un attimo e nessuno si è presentato per chiedere delle scuse o accertarsi sulle condizioni di mia madre. Di certo non può passare in sordina il problema legato ad alcune attività ludiche che vengono permesse nelle piazze. Partite di calcio, bici e monopattini che sfrecciano pericolosamente accanto ai passanti. Occorre sempre che accada qualcosa di grave prima di intervenire?».

I controlli

Quali sono i giochi concessi in un’area pubblica e ad alta intensità di frequentazione? «Dalla mattina fino alle 21.30 presidiamo la zona - spiega Fabio Ardu della Polizia Municipale - nell’orario in cui è accaduto l’incidente la nostra centrale operativa non è più in funzione, spetta alle altre forze dell’ordine intervenire. Esiste comunque un’ordinanza che prevede diverse norme comportamentali e fra queste il divieto dell’uso delle biciclette, dei palloni e dei monopattini. Nella Piazza Sella mancano i cartelli sulla proibizione di certe attività, è una carenza che abbiamo segnalato a chi di competenza. Per quanto concerne il nostro comportamento, è sempre incentrato in un’opera di persuasione quando abbiamo a che fare coi bimbi, differente è invece l’atteggiamento quando il cittadino è abbastanza grande per capire di stare violando le norme».