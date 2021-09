Femminicidio, evento nella bufera 

Il resto lo ha fatto la lettura dei nomi degli ospiti chiamati a portare i saluti come rappresentanti delle istituzioni. Sono il Rettore dell’Università Gavino Mariotti, il sindaco Nanni Campus, il presidente del Tribunale Massimo Zaniboni e il presidente dell’Ordine degli Avvocati Giuseppe Conti. Neppure una donna (nemmeno una vice). Una relatrice, un’amministratrice, un’esperta o una docente (all’università è attivo tra l’altro l’Osservatorio Sociale sulla criminalità in Sardegna, quasi completamente composto da donne).

L’occasione è la presentazione di un suo libro con un titolo “Emozioni criminali”, che ha subito attirato l’attenzione perché riferito a un fenomeno violento e allarmante che di emozionale non ha nulla. Non solo, la locandina ha come sfondo l’immagine della scultura Amore e Psiche di Antonio Canova.

Gli uomini in cattedra a parlare di femminicidio, le donne sedute tra il pubblico ad ascoltare. Se ci saranno, perché in queste ore sui social molte invitano a disertare l’incontro ospitato nell’Aula Magna dell’Università. Il tema è sensibile e di profondo interesse, il relatore principale una personalità: Giancarlo Nivoli, presidente della Società Italiana di Psichiatria Forense.

Nessuna donna

La protesta

Di chat in chat è montata la rabbia finita sui social nei profili privati, e nei gruppi. Ne ha parlato l’ex assessora del Comune di Sassari Alba Canu, che ha invitato a disertare la conferenza che «ha l’aggravante del titolo, dei dichiarati contenuti, della totale assenza di donne, della sedicente competenza dei protagonisti». È rimbalzata su #Boycottmanels, gruppo nato “per boicottare gli all-male panels, eventi dove le donne non siano rappresentate in maniera sostanziale”.

È stato rilanciato nel profilo della responsabile del centro antiviolenza Prospettiva Donna di Olbia Patrizia Desole: «Se vogliamo debellare il fenomeno un aspetto importante è spingere il mondo accademico non solo ad occuparsi del tema ma a farlo rinnovandosi, trasmettendo un sapere critico in grado di scardinare una cultura patriarcale, radicata, funzionale a nutrire un sistema sociale che discrimina le donne e dove ogni 72 ore viene commesso un femminicidio».

