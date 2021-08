Fedeli in fuga dal prete “no vax” 

Il parroco “no vax” lascia ai suoi seguaci la libertà di non indossare la mascherina durante le funzioni. Fedeli in fuga dalla parrocchia San Giovanni Battista nella frazione di Bindua.

La protesta

A portare alla luce una vicenda che pare protrarsi dalla riapertura al pubblico delle funzioni religiose, sono gli stessi praticanti della cittadina mineraria frazione d’Iglesias, che spaventati e delusi dallo scarso rispetto delle norme di sicurezza anti Covid e dalle omelie contro la somministrazione del vaccino da parte di don Giuseppe D’Agostino, hanno pian piano deciso di allontanarsi dalla propria parrocchia. L’episodio che però ha scaldato gli animi è avvenuto nella serata di sabato scorso: «Eravamo nel pieno svolgimento di una messa in suffragio per un defunto – raccontano alcuni fedeli – fra di noi c’erano delle persone con importanti problemi di salute, soggetti fragili per via delle cure antitumorali a cui si stanno sottoponendo e la maggior parte dei presenti, seguaci di don Giuseppe, non portavano la mascherina nemmeno durante i canti liturgici. Non lo fanno mai in verità, così come lo stesso parroco, la indossa esclusivamente durante la Comunione», Da quanto si apprende dalle testimonianze dei presenti, la parrocchia di San Giovanni Battista è ormai frequentata per la maggior parte da credenti che arrivano da altre località della zona: «Seguono il don – rivelano alcuni praticanti – proprio perché apprezzano le sue omelie contro il vaccino e le sue teorie su di un sistema sanitario che obbliga inopportunamente a seguire delle direttive inutili.È un folto gruppo proveniente da Villacidro e da Gonnesa e ormai sono più numerosi dei fedeli del posto». Questi ultimi, a quanto pare, preferiscono da un po’ di tempo disertare i banchi della chiesa: «Siamo rimasti una decina – confessano – in tanti si sono allontanati, hanno paura che questo atteggiamento negazionista possa condurre a dei problemi di salute. Occorre del rispetto nei confronti degli individui più fragili, a maggior ragione se esistono delle regole precise che devono essere seguite. Nei luoghi chiusi si deve usare la protezione. Abbiamo provato ad intavolare un discorso con il parroco, ma è stato inutile perché rimane fermo sulle sue vedute».

Il sacerdote

Don Giuseppe non nega nulla, ma si dice certo di agire nella legalità della propria coscienza: «Concedo la libertà di far scegliere ai fedeli come preferiscano ricevere la comunione, se per mano o sulle labbra. È da un anno che andiamo avanti con questo modo di fare e non è mai successo niente. Inoltre l’anfiteatro è molto ampio e i praticanti non superano quasi mai le trentacinque unità, pertanto non credo ci sia il pericolo di alcunché». Per quanto concerne le omelie in cui affronta il tema del Covid e dei vaccini? «Ho una mia coscienza e quindi una personale interpretazione sulle vicende e sulle gestioni che stanno caratterizzando il mondo della sanità e come cittadino ho tutto il diritto d’avere le mie idee. In ogni caso ho rispetto per le necessità altrui e già dalla messa di ieri, ho chiesto di utilizzare la mascherina».

RIPRODUZIONE RISERVATA