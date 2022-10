Febbre del Nilo, si apre un giallo 

L’ipotesi dei familiari è che la Febbre del Nilo sia stata la causa che ha portato al decesso dell’uomo. «Noi non abbiamo ricevuto alcuna segnalazione – precisa il direttore Serusi – e in questi casi, visto che si tratta di una patologia particolare, dovremmo saperlo». Tanto più che nel registro aziendale sui casi di West Nile desease nel 2022 compare una sola vittima, la donna di Marubiu deceduta qualche settimana fa. «Non possiamo sapere cosa sia accaduto – va avanti – di certo se questa persona era stata dimessa, significa che era guarita dalla Febbre del Nilo. Se poi siano sopraggiunte altre patologie o problemi noi non possiamo saperlo». E in ogni caso sarebbero stati necessari altri accertamenti.

L’anziano, che soffriva già di altre patologie, a fine agosto aveva avuto i sintomi tipici della Febbre del Nilo e gli esami specifici avevano poi confermato che era stato contagiato dal virus. Condizioni molto critiche, l’uomo era stato trasferito a Cagliari e per diverse settimane era stato sottoposto alle terapie specifiche per combattere la malattia trasmessa dalla zanzara. Poi era stato dimesso dall’ospedale, ma i familiari avevano deciso di ricoverarlo in una struttura sanitaria visto che le sue condizioni erano ancora piuttosto precarie. Forse la Febbre del Nilo aveva lasciato esiti neurologici e altre conseguenze, sta di fatto che qualche giorno fa le sue condizioni sono peggiorate e alla fine l’uomo è deceduto.

Era stato contagiato dalla Febbre del Nilo a fine agosto. Ricoverato e poi dimesso, nei giorni scorsi un 89enne si è aggravato ed è deceduto. I familiari sono convinti che la morte sia legata al virus della West Nile ma in realtà alla Asl non risulta. «Nel nostro registro al momento figura soltanto la donna di Marrubiu deceduta qualche settimana fa» spiega il direttore generale della Asl Angelo Serusi.

La storia

Il caso

I contagi

Quest’anno il virus della West Nile è circolato con grande intensità. Dopo anni di relativa calma, da agosto a oggi sono stati accertati sette casi (con un decesso) e tutti nella provincia di Oristano che, con il clima caldo umido e la presenza di stagni, si conferma habitat ideale per la proliferazione delle zanzare e quindi per la circolazione del virus. Indispensabile insistere sulla prevenzione visto che ancora non esiste alcun vaccino e sugli interventi di disinfestazione.

