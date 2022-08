Febbre del Nilo, in Rianimazione 

La Febbre del Nilo arriva dall’Africa, è causata da un virus veicolato dagli uccelli migratori e trasmesso solo attraverso la puntura della zanzara culex sia all’uomo che agli animali. L’80% delle persone che contraggono il virus non presenta alcun sintomo, mentre i sintomi sono lievi nel 20% dei casi e possono manifestarsi con febbre, mal di testa e dolori muscolari, nausea, vomito, e talvolta linfonodi ingrossati o eruzioni cutanee. I sintomi gravi si riscontrano in una persona infetta su 150. In questo caso la malattia può svilupparsi in una grave forma neuro-invasiva con tremori, convulsioni, coma, intorpidimento, paralisi e gli effetti neurologici possono essere anche permanenti, in rari casi può portare il paziente alla morte. Nei cavalli si manifestano sintomi neurologici e motori.

Un oristanese di 72 anni è ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale San Martino ed è risultato positivo al virus della Febbre del Nilo. È il primo caso registrato in Sardegna nel 2022. La West Nile Disease però non è una novità nell’Oristanese, nell’ultimo decennio se ne sono registrati diversi casi.

L’anno peggiore fu il 2011, quando nell’Isola si registrarono tre morti. Da allora è stata istituita e attivata l’unità di crisi che monitora costantemente la situazione epidemiologica e adotta le misure di protezione, sorveglianza e informazione. Massimo riserbo viene mantenuto sull’identità del paziente e su come si sia infettato. La Sardegna, con le sue numerose paludi, è una delle regioni sorvegliate speciali, insieme al Veneto, territorio che, con la Lombardia quest’anno conta molti ricoveri e diversi morti.

Che cos’è

Come proteggersi

Estate e autunno sono periodi clou per la diffusione del virus e da pochi giorni sul sito della Asl di Oristano è comparso in primo piano un vademecum utile ai cittadini per informarsi senza allarmismi e mettere in atto buone pratiche per evitare il contatto con le zanzare. Gli esperti suggeriscono l’uso dei repellenti per insetti, ed evitare i ristagni d’acqua: ad esempio, sarà utile svuotare i vasi, cambiare spesso l’acqua contenuta nelle ciotole per gli animali, svuotare le piscine per bambini quando non utilizzate, verificare lo stato delle grondaie.

