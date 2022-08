Febbre del Nilo, attacco al virus 

Si cerca di correre ai ripari per contrastare il virus della West Nile disease. Dopo il contagio accertato in un 72enne di Massama, ricoverato in rianimazione, l’unità di crisi regionale ma anche il Comune hanno dato una serie di disposizioni per cercare di prevenire la Febbre del Nilo, trasmessa all’uomo dalla zanzare, che si infettano attraverso i volatili. È proprio su questi fronti che si stanno concentrando le forze per cercare di bloccare sul nascere il diffondersi della malattia che da settimane dilaga soprattutto in Veneto.

La Asl

Nell’Oristanese, zona a rischio vista la massiccia presenza di stagni e quindi di zanzare, il virus è endemico da una decina d’anni. Questa volta non erano stati rilevati casi né tra gli insetti né tra gli uccelli, si è passati direttamente al contagio all’uomo. Un fatto preoccupante secondo l’unità di crisi che ha chiesto subito il potenziamento della sorveglianza passiva sui volatili che vengono ritrovati morti. La Asl ha quindi attivato un numero a cui poter segnalare l’eventuale presenza di volatili morti. «Se vedi un uccello morto per strada, in un parco o in qualsiasi altro luogo, segnalalo ai servizi veterinari Asl di Oristano al numero 0783.317767 (attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 14). I veterinari lo preleveranno e lo faranno analizzare» fanno sapere dall’azienda.

Il Comune

Il sindaco Massimiliano Sanna, avendo ricevuto la comunicazione ufficiale del contagio da parte del Dipartimento di prevenzione della Asl, ha adottato un’ordinanza per contrastare il diffondersi del virus. Il provvedimento ordina ai vari enti competenti in materia di sanità pubblica, emergenze sanitarie e tutela ambientale «di potenziare l'informazione affinché le persone adottino le misure più idonee per ridurre il rischio di essere punte dalle zanzare». Ancora dovranno essere adottati i sistemi per la riduzione della proliferazione delle zanzare nelle case dei privati e negli spazi pubblici evitando i ristagni di acqua. «Da valutare l'applicazione di interventi mirati di disinfestazione con adulticidi – si legge – ancora si dovrà collaborare al posizionamento delle trappole per la ricerca entomologica nelle sedi indicate e con la Provincia e il Comune per tutte le operazioni di disinfestazione e di lotta agli insetti vettori». Ancora si raccomanda ai cittadini di indossare indumenti di colore chiaro che coprano la maggior parte del corpo soprattutto al crepuscolo; utilizzare insetto-repellenti cutanei, sistemare zanzariere alle finestre.