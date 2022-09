«FdI primo partito, è l’ora della responsabilità» 

Oggi invece FdI è il primo partito dell’Isola sia al Senato col 22,58% delle preferenze, che alla Camera dove ha fatto ancora meglio col 23,59%. Risultati mai raggiunti neanche da An al massimo della sua parabola. Un dato di poco inferiore a quello nazionale sul quale ha certamente inciso l’ottima performance del M5s sardo, secondo partito davanti al Pd. Ma soprattutto Fratelli d’Italia ha conquistato ben 7 seggi dei 16 destinati ai parlamentari sardi (nel 2018 ne avevano uno): Antonella Zedda, coordinatrice regionale, e Marcello Pera, ex presidente a Palazzo Madama, hanno vinto le sfide negli uninominali del Senato; Barbara Polo (vicesindaco di Ozieri) e Gianni Lampis (assessore regionale all’Ambiente) quelle alla Camera. Al proporzionale invece ce l’hanno fatta il deputato uscente Salvatore Deidda, Francesco Mura (sindaco di Nughedu Santa Vittoria e capogruppo in consiglio regionale) e Giovannino Satta, oculista di Buddusò residente a Roma (e molto vicino a Giorgia Meloni).

Il giorno dopo la lunghissima notte elettorale, Fratelli d’Italia si risveglia col sorriso delle grandi occasioni anche in Sardegna. I risultati ufficiali certificano infatti un trionfo senza precedenti per il partito di Giorgia Meloni, che nel 2018 aveva raccolto nell’Isola poco più del 4%, staccatissimo da Forza Italia e Lega.

Primo partito

Oggi invece FdI è il primo partito dell’Isola sia al Senato col 22,58% delle preferenze, che alla Camera dove ha fatto ancora meglio col 23,59%. Risultati mai raggiunti neanche da An al massimo della sua parabola. Un dato di poco inferiore a quello nazionale sul quale ha certamente inciso l’ottima performance del M5s sardo, secondo partito davanti al Pd. Ma soprattutto Fratelli d’Italia ha conquistato ben 7 seggi dei 16 destinati ai parlamentari sardi (nel 2018 ne avevano uno): Antonella Zedda, coordinatrice regionale, e Marcello Pera, ex presidente a Palazzo Madama, hanno vinto le sfide negli uninominali del Senato; Barbara Polo (vicesindaco di Ozieri) e Gianni Lampis (assessore regionale all’Ambiente) quelle alla Camera. Al proporzionale invece ce l’hanno fatta il deputato uscente Salvatore Deidda, Francesco Mura (sindaco di Nughedu Santa Vittoria e capogruppo in consiglio regionale) e Giovannino Satta, oculista di Buddusò residente a Roma (e molto vicino a Giorgia Meloni).

Il caso Cagliari

Eppure, nonostante la netta vittoria, ieri è scoppiata una polemica a distanza col centrosinistra, legata al fatto che a Cagliari città i candidati del centrodestra sono stati superati da quelli in quota Pd – Andrea Frailis e Maria Del Zompo - anche se FdI ha comunque ottenuto numeri in linea con quelli regionali: 22,10% di preferenze alla Camera (davanti a tutti) e 22,12% al Senato (dietro il Pd di 800 voti).

Non a caso il sindaco Paolo Truzzu, esponente di spicco proprio del partito di Giorgia Meloni, ha parlato senza mezzi termini di stravolgimento della realtà. «Parlare di bocciatura di Fratelli d’Italia è assurdo – dice –, premesso che le elezioni politiche hanno caratteristiche diverse da regionali e comunali, faccio rilevare che in città noi abbiamo raddoppiato i voti rispetto alle comunali di tre anni fa e addirittura li abbiamo quadruplicati rispetto alle politiche del 2018, per cui siamo stati l’elemento portante della coalizione. Non ho problemi a riconoscere che c’è stata una buona tenuta del Pd anche perché, soprattutto al Senato, aveva un candidato importante come l’ex rettrice dell’Università. Resta il fatto che non solo siamo il primo partito ma che a Cagliari anche rispetto alle elezioni del 2018 la coalizione di centrodestra è cresciuta e questo ci fa ben sperare per il futuro».

«Frutto del lavoro»

Polemica che non appassiona Salvatore Deidda, l’unico parlamentare uscente rieletto senza problemi come capolista alla Camera: «Questa vittoria è frutto del lavoro portato avanti negli anni, nel 2018 avevamo il 4% adesso arriviamo al 23% in Sardegna e al 26% a livello nazionale – è la sua analisi -. Il segreto? Il lavoro in Parlamento ma anche nei territori. Avere sette parlamentari su sedici è un risultato straordinario ma io in campagna elettorale ho promesso di riunire anche i parlamentari degli altri partiti per fare un intergruppo dove concordare insieme le battaglie principali per la Sardegna, cosa che nella scorsa legislatura purtroppo non è avvenuta per colpa di M5s e Pd che ci hanno escluso. Noi però non faremo lo stesso errore».E subito aggiunge: «C’è tanta soddisfazione per aver espresso il primo premier donna della storia italiana mentre chi si è riempito sempre la bocca di femminismo non c’è riuscito in 100 anni ma ora per noi iniziano le responsabilità, gli italiani si aspettano tanto da noi e cercheremo di non deluderli».

Orgoglio e riscatto

Di certo c’è che il successo di domenica rappresenta per tanti militanti di FdI, soprattutto quelli di più vecchia data arrivati dalle esperienze in Msi e An, un motivo di riscatto e orgoglio. «Nessuno ci credeva quando Giorgia Meloni nel 2012 ha lanciato questa sfida», dice ora Truzzu.

«Ci prendevano per folli», aggiunge la coordinatrice regionale e neo senatrice Antonella Zedda che non ha chiuso occhio per tutta la notte in attesa che arrivassero i risultati da ogni sezione. «In quelle ore mi sono venuti tanti pensieri – aggiunge poi stravolta dalla stanchezza -, tra i quali un post su Facebook di Valter Piscedda (consigliere regionale Pd ndr ) in cui diceva che non potevano esserci dubbi su chi votare tra una titolatissima ex rettrice dell’Università come Maria Del Zompo e un’assistente sociale come me. Peccato che io non sia assistente sociale ma agente assicurativo con partita Iva, ma comunque oggi mi sento di ringraziarlo perché dopo quella sua uscita mi hanno chiamato tantissime persone che lavorano nell’assistenza sociale per dirmi che mi avrebbero votato».

