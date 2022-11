FdI e Forza Italia  fanno slittare la verifica di Giunta  

Il termine indicato da Matteo Salvini rischia di saltare. Il nome che Fratelli d’Italia suggerirà per la sostituzione di Gianni Lampis all’Ambiente arriverà non prima di lunedì 21 novembre, dopo il coordinamento regionale del partito di Giorgia Meloni. E così, il rimpasto dato per certo entro questa settimana, slitterebbe alla prossima. In questo modo, anche Forza Italia avrebbe più tempo per fare sintesi su chi dovrà prendere il posto di Alessandra Zedda al Lavoro. Di chiusura entro questo sabato aveva parlato due giorni fa lo stesso Christian Solinas, in occasione del tavolo con gli assessori, annunciando l’azzeramento per venerdì e la riassegnazione delle deleghe per il giorno dopo. Ieri, però, Forza Italia ha fatto notare che prima di procedere è necessario un punto tra i coordinatori delle forze politiche. Un vertice di maggioranza da convocare tra questo weekend e l’inizio della prossima settimana, che avrebbe l’effetto di ritardare ulteriormente la verifica.

Scenari

Intanto, i contorni della rivisitazione diventano più chiari ogni giorno che passa. Le ipotesi sono tre. La prima è che il governatore si limiterà a intervenire sulle caselle vacanti dei Trasporti e del Lavoro, e sull’Ambiente che Lampis (FdI) è pronto a lasciare per fare il deputato a tempo pieno. La seconda: Solinas verrà incontro anche alle richieste dei centristi su una seconda delega in aggiunta all’Istruzione. Un secondo posto in Giunta che però non sarebbe in quota gruppo Udc-Sardegna al centro, ma in quota Idea Sardegna, cioè il movimento di cui fanno parte i consiglieri del Misto Roberto Caredda, Giovanni Antonio Satta e Carla Cuccu, e che avrebbe già pronto il nome di un tecnico per il Solinas bis. La terza ipotesi è legata all’ex senatore del Psd’Az Carlo Doria, che in Giunta entrerebbe esclusivamente per guidare la Sanità. Ma è improbabile che il presidente rimuova Mario Nieddu (Lega) dall’incarico.

Nomi

Per quanto riguarda i nomi: per l’Ambiente, alla fine le componenti di FdI dovrebbero convergere su Marco Porcu, coordinatore provinciale di Cagliari. Per il Lavoro, Forza Italia brancola un po’ nel buio, soprattutto se agli azzurri arriverà la richiesta precisa di fare il nome di una donna. Non tutti infatti concordano sull’opportunità di promuovere Ada Lai, ex super dirigente del Comune di Cagliari e fedelissima di Ugo Cappellacci. Il campo delle opzioni si allarga se invece FI potrà indicare un uomo. Quanto ai Trasporti: il nome della Lega è quello del capogruppo in Consiglio regionale Pierluigi Saiu. Sarebbe l’unico assessore del Nuorese.