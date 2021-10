FdI chiude ai due nuovi consiglieri 

In due, ex Gruppo Misto, hanno aderito al partito dei Fratelli d’Italia da settimane, eppure non sono ancora riusciti a fare il loro ingresso da titolari nella squadra di centrodestra in Consiglio comunale. Monica Pulina e Giovanni Monti siedono tra i banchi dei gruppi minori, ignorati dal leader Christian Mulas. «Non è una questione personale – tiene a precisare Mulas – ma di metodo. Quando due persone vanno via da un partito sbattendo la porta – spiega – non è che automaticamente entrano in un’altra compagine come se niente fosse. Io, tra l’altro, non li ho mai sentiti, – assicura – non abbiamo condiviso niente e quindi ci dobbiamo confrontare».

Le conseguenze

Il capogruppo dei Fratelli d’Italia Christian Mulas sembra non abbia alcuna intenzione di finire all’angolo, schiacciato dalle due new entry che hanno cambiato casacca. «Serve prima fare un percorso insieme, definire una linea comune», si limita a dire Mulas, senza aggiungere di più. I due pretendenti, invece, hanno già in tasca la tessera del partito dei Fratelli d’Italia e si sentono quindi autorizzati a far parte del gruppo consiliare. Monica Pulina, in questa fase, preferisce non rilasciare alcuna dichiarazione, forse per non esacerbare gli animi. Anche Giovanni Monti sceglie il silenzio, lasciando intendere però di aver già preso parte a delle riunioni con il gruppo dei Fratelli d’Italia. Manca solo il benestare del capogruppo.

Le frecciate

Nel tira e molla per conquistare lo scranno ufficiale nel partito di Giorgia Meloni ci sono state anche frecciatine al vetriolo. Giovanni Monti, infatti, come suo primo atto pubblico da neo tesserato, ha firmato una nota stampa occupandosi dell’annosa questione della strada di Carrabuffas, assicurando il suo impegno e la sua vicinanza ai residenti del quartiere che da anni chiedono la sistemazione di quell’arteria. Mulas nel giro di 24 ore ha fatto seguire un suo comunicato, ricalcando gli stessi temi, ma evidenziando di essere stato lui per primo a sollecitare l’assessore competente per la risoluzione del problema. A nessuno è sfuggito come il capogruppo dei Fratelli d’Italia, nelle prime righe della sua nota, abbia voluto rispedire Monti tra le fila del Gruppo Misto.