«Fb e Instagram, rischio astinenza» 

È stato uno spaesamento planetario, un imbarazzo universale. «Una protesta da separazione», la definisce lo psicoterapeuta Luca Pisano, mentre l’antropologo Felice Tiragallo parla di «disorientamento». Quasi sette ore di esilio fuori dal pianeta online - quando lunedì scorso WhatsApp, Instagram, Facebook e Messenger sono andati letteralmente in tilt - hanno gettato l’umanità nel panico, con la moltitudine riparata in tutta fretta su Twitter dove gli hashtag #WhatsAppDown, #FacebookDown e #InstagramDown neanche a dirlo sono diventati i più popolari in una manciata di minuti. «Hello literally everyone», Ciao proprio a tutti, è stato il tweet d’accoglienza comparso sull’account ufficiale del social. Dall’Europa agli Stati Uniti, il disagio per il disservizio si è tramutato in indignazione e apposta, si perdoni la citazione colta, la regina delle influencer Chiara Ferragni (24 milioni di follower) ha giocato con ironia postando le foto sue e del marito, in lacrime, sull’unica vetrina rimasta aperta sul mondo (Twitter, appunto).

Sette ore d’esilio

Si tratta della peggiore interruzione di servizio del colosso dei social media dal 2008, hanno convenuto gli osservatori. Una porta in faccia a milioni di utenti che online lavorano e comunicano, dagli studenti a distanza ai dipendenti in smart working, da chi manda un messaggio ai familiari a chi commenta sul profilo di un amico virtuale, da chi posta una foto a chi legge un quotidiano. «I social vengono vissuti da buona parte dell’umanità come un’estensione del corpo, una sorta di protesi automaticamente collegata alla propria soggettività e quindi agli altri», spiega Felice Tiragallo, docente di antropologia culturale dell’Università di Cagliari. Uno spazio vitale, dunque, una sorta di cordone ombelicale col mondo. «Le mediazioni elettroniche e digitali nella costruzione delle relazioni si sono aggiunte agli strumenti di mediazione che prima erano solo il contatto fisico e la condivisione di spazi, e che invece ora lo sono meno». Se manca tutto ciò, se viene meno la protesi digitale, accade quel che si è visto l’altro ieri: il panico su larga scala, il movimento tellurico del panico di ciascun utente. «Un disorientamento», lo definisce il professor Tiragallo, «dovuto al fatto che abbiamo incorporato e naturalizzato l’esistenza di questi dispositivi, per cui quando qualcuno, Facebook e soprattutto Whatsapp, viene meno, ci si trova improvvisamente mutilati di una sorta di funzione corporea che viene vissuta come naturale, propria».

L’attaccamento

Luca Pisano, psicologo e psicoterapeuta, parla di «attaccamento». L’ira degli utenti, spiega, «è comprensibile, perché i social network non sono la dimensione finta, falsa, che spesso si crede. Sono invece una dimensione vera dove noi incontriamo gli altri, persone reali con le quali interagiamo». I social sono, insomma, «una vera e propria rete informale, una rete dove si trova affettività, informazione, e supporto perché ci si sente parte di una comunità». L’attaccamento nasce così, dice lo psicoterapeuta. «Si finisce per sviluppare nei confronti dei social network un attaccamento digitale, che è come la predisposizione innata del bambino a legarsi ai genitori, e che, rispetto alle nuove tecnologie, nelle forme più patologiche può diventare dipendenza». Qui però non si parla di dipendenza. «L’attaccamento digitale ci porta a considerare i social come un rifugio sicuro per poter acquietare le emozioni, ma anche una base per esplorare il mondo. Se viene a mancare è chiaro che esplode la protesta. Una protesta da separazione, come fanno i bambini quando non hanno i genitori a disposizione».