Fauna selvatica, la rabbia dell’Isola 

Soprattutto cinghiali. Ma anche cornacchie, cervi, nutrie, volpi, cormorani, gazze e gabbiani: è uno zoo selvatico e itinerante quello che da anni imperversa impunito nelle aziende agricole dell’Isola, devastando raccolti e allevamenti per la disperazione di imprenditori impotenti che non possono far altro che contare i danni e sperare nei risarcimenti.

La pazienza delle campagne è arrivata però al limite. Lo hanno confermato le manifestazioni organizzate in Sardegna e nel resto d’Italia, capeggiate da quella promossa da Coldiretti a Montecitorio per chiedere di cambiare le norme nazionali e regionali che non permettono la tutela delle aziende davanti ai danni della fauna selvatica.

Cagliari

Nell’Isola i tanti agricoltori arrivati ieri mattina a Cagliari sotto i portici del Consiglio regionale hanno trovato il sostegno delle istituzioni locali: alla mobilitazione hanno partecipato infatti gli assessori regionali Gianni Lampis (Ambiente), Gabriella Murgia (Agricoltura) e Anita Pili (Industria), il presidente del Consiglio Michele Pais, quello della commissione Attività produttive, Piero Maieli, otto capigruppo, venti consiglieri e quaranta sindaci di tutta la Sardegna.

Dopo qualche ora di trattative con la Giunta, l’intera Aula si impegnata a votare un ordine del giorno per vincolare il governo nazionale alla modifica della legge 157 del ’92 e allo stesso tempo di modificare la legge regionale 23 del ’98 «per consentire gli abbattimenti selettivi, snellire le procedure e assicurare risarcimenti adeguati al settore».

Un appello accolto a Roma dal ministro delle Politiche agricole, Stefano Patuanelli: «È evidente che questa situazione non può più continuare e quindi vi posso assicurare il mio massimo impegno personale per dare delle risposte che tutti voi avete diritto di avere da parte dello Stato».

Le richieste

Il presidente e il direttore regionali di Coldiretti Battista Cualbu e Luca Saba confermano l’esasperazione di un intero comparto: «La situazione è diventata insostenibile, ma a venire compromesso è anche l’equilibrio ambientale di vasti ecosistemi territoriali in aree di pregio naturalistico con la perdita di biodiversità sia animale che vegetale. Senza dimenticare il pericolo della diffusione della Peste Suina Africana (Psa), contro la quale una delle misure necessarie è proprio la gestione numerica della popolazione di questi animali».

L'allarme del Wwf

Tra le voci controcorrente c’è però quella autorevole del Wwf. L’associazione ambientalista ha infatti fatto emergere più di una criticità sottolineando che «la modifica della legge sulla caccia richiesta da Coldiretti e prospettata dal mondo venatorio e da numerosi esponenti politici, non è una soluzione e rischia di essere solo una facile scorciatoia che può generare ulteriori gravi danni a tutta la fauna selvatica, attribuendo un ruolo pubblico a soggetti privati con un palese conflitto di interessi».

RIPRODUZIONE RISERVATA