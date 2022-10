«Fateci lavorare o blocchiamo le navi» 

I soldi ci sono, il bando pure. Ma non si placa la rabbia dei ricciai della Sardegna, che per legge regionale non potranno pescare per tre anni. «Niente elemosine, o ci fanno lavorare o blocchiamo il porto di Cagliari: terremo fuori tutte le navi»: questo lo spirito, condiviso nelle assemblee di questi giorni, da Alghero al capoluogo, passando per Oristano e Sant’Antioco.

Il bando

I professionisti del settore sono quasi 300, poi ci sono gli assistenti, i venditori e le loro famiglie: tutti bloccati, ha deciso il Consiglio regionale, per consentire il ripopolamento della specie. In cambio, sono stati messi sul piatto 2,8 milioni per tre anni. Fondi che saranno erogati, o dovrebbero esserlo, a coloro che presenteranno domanda all’agenzia Agris, delegata dall’assessorato all’Agricoltura per la gestione della vicenda. I professionisti del settore, sempre secondo i piani della Regione, per cinque ore al giorno saranno impiegati in attività di monitoraggio e pulizia dei fondali marini, sulla base di un programma che ancora deve essere scritto. Dopo 10 mesi di attesa, e colpi di fuoco amico sull’assessora Gabriella Murgia (con la Lega in testa), sono stati emanati i criteri per la distribuzione dei fondi.

I soldi

Sulla carta sono previsti 250 euro per ogni giorno di lavoro di un pescatore da terra, 500 per chi usa una barca e si avvale di un assistente, 750 per aziende con due sub e un uomo di supporto a bordo. Ma ci sono anche i tetti massimi: 6mila euro l’anno per i primi, 12mila per i secondi e 18mila per gli equipaggi più consistenti. Non tutti però potranno depositare le richieste di indennizzo per la moratoria. Perché i vincoli sono stringenti. E tanti, nel settore, non sono in regola con carte, adempimenti, contributi.