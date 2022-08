Fascino e poesia delle launeddas 

La giornata di domenica sarà preceduta da una vigilia ricca di appuntamenti. Proprio in piazza Marconi, negli spazi dell’ExMu (l’ex municipio), sabato 6 sarà inaugurata una mostra interamente dedicata al mondo delle launeddas: immagini, strumenti, documenti, per scoprire la storia di questo affascinante e antichissimo strumento così profondamente legato alla comunità di Villaputzu. Sempre il 6 nella piazza principale l’associazione Bidd’e Putzi Giovani cucinerà e servirà i malloreddus. La serata sarà accompagnata dal gruppo musicale Time Bomb. Il giorno del Festival ritorna invece il “Sardinian Street Food”, le degustazioni dei prodotti tipici lungo l’isola pedonale in via Nazionale. Degustazioni a cura dei commercianti di Villaputzu.

Ma non ci saranno solo le launeddas: ospiti della rassegna i Su Cuncordu ‘e Onne di Fonni e i Tamburini e Trombettieri di Oristano (anima della Sartiglia) che interagiranno, appunto, con il duo Fantafolk formato da Vanni Masala (organetto) e Andrea Pisu (launeddas). Si preannuncia spettacolare anche la chiusura del Festival con il concerto dei Cordas et Cannas, uno dei più apprezzati e popolari gruppi isolani che saranno presenti a Villaputzu con la formazione al completo.

Le launeddas che interagiscono con i tamburini e trombettieri della città di Oristano. E poi i grandi suonatori dello strumento principe della musica sarda pronti a esibirsi sulla scalinata di piazza Marconi trasformata in un grande palco naturale. Si preannuncia ricca di sorprese la quattordicesima edizione del Festival delle launeddas in programma domenica a Villaputzu dalle 20.30. Un appuntamento che torna con la formula tradizionale, dopo le limitazioni dovute alla pandemia. Sulla scena si alterneranno Gianfranco Mascia, Riccardo Sirigu, Andrea Pisu, Luca Schirru, Giancarlo Seu e i Cuncordia a Launeddas. Il festival sarà trasmesso in diretta su Videolina con la conduzione di Giacomo Serreli e Luca Gentile.

Cordas et Cannas

Mostra

Il sindaco

«Il festival delle launeddas - ha messo in evidenza il sindaco Sandro Porcu - è uno degli appuntamenti più rappresentativi del nostro territorio. Il primo sentimento è di grande soddisfazione per il suo ritorno alla formula tradizionale, arricchita da altri eventi che speriamo possano richiamare l’attenzione e l’interesse dei turisti presenti oltre che il coinvolgimento dell’intera comunità di Villaputzu». In Piazza Marconi previsti, fra l’altro, anche i posti riservati agli anziani e ai disabili. L’evento è promosso dal Comune di Villaputzu con il sostegno e contributo della Fondazione Maria Carta di Siligo all’interno del progetto Freemmos, le giornate dedicate al tema dello spopolamento nei piccoli paesi della Sardegna.

