Fascicolo mediatico sull’inchiesta Grillo finisce in Procura 

La bagarre mediatica del caso Grillo finisce in Procura. Stando a indiscrezioni delle ultime ore, le avvocate dello studio Bongiorno (legali della presunta vittima dello stupro di gruppo del 17 luglio 2019) hanno consegnato ai pm di Tempio il testo di interviste televisive e dichiarazioni pubblicate su alcuni importanti quotidiani. Sempre stando al poco che trapela dalla (blindatissima) Procura di Tempio, il materiale consegnato ai magistrati documenta le affermazioni di persone informate sui fatti (già sentite dai Carabinieri), si parla di testimoni intervistati dai cronisti di recente, in più occasioni. Non ci sono conferme ufficiali, ma i pm di Tempio avrebbero preso visione anche del contenuto di una telefonata di uno degli indagati, Vittorio Lauria, il cui audio è stato mandato in onda durante una trasmissione dell'emittente televisiva “LA7”.

Versioni contrastanti

Le avvocate dello studio di Giulia Bongiorno sono rimaste negli uffici della Procura gallurese per due giorni. Una visita coperta dal massimo riserbo, come lo sono stati anche gli interrogatori dell’aprile scorso (richiesti dalle difese) di Ciro Grillo, Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia, tutti accusati del presunto stupro che sarebbe avvenuto in un appartamento di un residence di Cala di Volpe. Le colleghe della penalista e senatrice della Lega hanno visionato gli atti del fascicolo aperto dal procuratore Gregorio Capasso e dal sostituto Laura Bassani. Ma l'attività dei legali di parte civile non si è limitata allo studio e alle richieste degli atti. L’avvocata Giulia Bongiorno ha segnalato ai pm, depositando il contenuto delle interviste, dichiarazioni che contrastano con quanto già affermato da un indagato e dai testimoni alla polizia giudiziaria. Si tratta di persone che hanno visto la presunta vittima dello stupro (una ragazza milanese di 20 anni) nei giorni immediatamente successivi all’episodio contestato ai quattro giovani. Ai cronisti che li hanno intervistati, i testi hanno raccontato cose diverse rispetto a quelle dichiarate ai Carabinieri. Ad esempio, in un caso una persona ha spiegato ai cronisti di essersi accorta dell’inquietudine e del turbamento della presunta vittima, mentre agli investigatori aveva riferito tutt’altro. Ai pm sarebbe stato segnalato l'audio di una telefonata di Vittorio Lauria, mandato in onda durante la trasmissione “Non è l’Arena”. Lauria, come aveva fatto davanti ai magistrati, respinge con forza l'accusa di avere violentato la coetanea, ma dice anche che la ragazza aveva bevuto un certo quantitativo di vodka, volontariamente. Affermazioni già fatte dal ragazzo durante gli interrogatori, ma non esattamente coincidenti.

Le richieste della Procura

A questo punto l’iter del procedimento potrebbe subire un nuovo rallentamento, va detto, del tutto fisiologico. Infatti i difensori dei quattro giovani (che si sono già presentati in Procura per questo) hanno il diritto di esaminare quanto depositato dai legali di parte civile.Operazioni che richiederanno tempo. Di sicuro, dopo il secondo avviso di concluse indagini dei primi del mese, ora in procura lavorano per chiudere definitivamente la pratica con la richiesta di rinvio a giudizio, che comunque non arriverà prima della fine di maggio. In un clima pesantissimo, per gli attacchi reiterati contro i magistrati e i veleni del palazzo di giustizia di Tempio.

