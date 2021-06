Faro della Procura sulla sanità 

I sindaci hanno perso la pazienza, insieme ai malati e alle loro famiglie. In realtà l’hanno persa anche i medici e i primari che, come dichiarato più volte pubblicamente, hanno paura di finire dentro processi penali e cause civili. La sanità gallurese è arrivata a un punto di non ritorno, lo dicono gli esposti e le segnalazioni alla Procura, ai quali si aggiungono le citazioni in sede civile per presunti casi di malasanità. E i magistrati di Tempio stanno mettendo in fila un consistente numero di fascicoli che descrivono lo stato comatoso della sanità gallurese. Ormai anche le interlocuzioni a livello istituzionale, avvengono con promesse di azioni legali e denunce. E infatti sul tavolo del capo dei pm di Tempio, Gregorio Capasso, c’è la lettera (inviata anche al Prefetto di Sassari) dei sindaci della Conferenza socio sanitaria, una nota che racconta lo smantellamento degli ospedali del Nord Est. Stando a indiscrezioni, i magistrati stanno approfondendo la questione.

Comunità senza medici

Pazienti e utenti si stanno rivolgendo ai Carabinieri e alla magistratura per quella che ritengono una interruzione del servizio sanitario pubblico. Il caso emblematico è il presidio ambulatoriale di Arzachena (che serve anche Palau, Santa Teresa e altri centri vicini). Da mesi manca il pediatra e non vengono più garantite alcune importanti prestazioni specialistiche. Inoltre, Arzachena non ha il servizio di guardia medica da settimane. Purtroppo aumentano anche le denunce per presunti errori diagnostici, con decesso del paziente. Dentro gli ospedali galluresi, dove gli organici sono ridotti ai minimi termini, lo stress e i carichi di lavoro sono alti. La Procura ha aperto fascicoli anche per il presunto diniego di visite specialistiche, sulla base degli esposti dei pazienti.

Paga l'assicurazione

Sono in dirittura d'arrivo (in sede civile) transazioni per presunte colpe mediche, si parla di centinaia di migliaia di euro di risarcimenti. Una situazione pessima e oggi i sindaci di Olbia, Tempio, Arzachena e La Maddalena saranno davanti alla Commissione Sanità del Consiglio regionale per raccontare il collasso degli ospedali galluresi.

Ad Arzachena manca il pediatra e anche il servizio

di guardia

medica

è chiuso da settimane