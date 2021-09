Farmacia territoriale, disagi e proteste  

Ancora malumori nell’Alto Oristanese per la situazione della farmacia territoriale, servizio preposto alla consegna di farmaci, dispositivi medici e materiale sanitario per diverse categorie di pazienti. Per settembre è infatti previsto un solo giorno di apertura, il 21 dalle 8.30 alle 13. Gli utenti, già stremati dall’apertura ridotta ora dicono basta.

Le proteste

«Non sappiamo più cosa fare – sbotta Giovanni Lutzu , 48 anni di Paulilatino -. Siamo costretti ad attendere in fila per ore. Mi chiedo cosa accadrà il giorno che si fa male qualche anziano. Ho un fratello disabile che necessita di farmaci e io stesso ho finito i sensori per il controllo della glicemia. Siamo costretti ad acquistare le strisce: un euro l’una. Mio fratello deve usarne almeno 8 al giorno, io 5. Come facciamo? Stiamo subendo dei disservizi enormi».

Dello stesso tenore le parole di Michela Chessa, 46 anni di Abbasanta: «Già quando la farmacia apriva due volte a settimana la fila era di ore, sotto il sole d’estate e sotto l’acqua d’inverno. Capita anche che dopo tanta attesa il farmaco non sia disponibile. Così non si può andare avanti». Grossi problemi anche per Giulia Careddu, 50 anni di Ghilarza, che ritira farmaci per un familiare: «È una situazione che non si può tollerare. Non si può aprire solo una volta al mese. Io sono stata fortunata perché il mese scorso ho avuto la possibilità di ritirare i farmaci ad Oristano, ma penso ai tanti anziani del territorio, a chi non ha macchina». Bruno Floris, medico in pensione e oggi utente del servizio farmaceutico, dice: «Ci vorrebbe poco a far funzionare il servizio. Si dice che per gli altri settori mancano medici, ma le farmaciste non mancano. Si tratta solo di fare concorsi, di assumere. Qua ci sono persone che non si stanno nemmeno curando per la situazione che si vive».

L’intervento

Sulla vicenda è intervenuto su Fb anche Paolo Cadinu, capogruppo di maggioranza a Paulilatino. Nel 2018 era stato lui a proporre in aula una mozione per denunciare i gravi disservizi che già da allora si stavano verificando. «Ho vissuto in passato l'esperienza di dovermi rivolgere al servizio di farmacia e ho imparato quale sia l'importanza di averlo efficiente ma soprattutto presente nel territorio. Ora leggo che le farmacie territoriali periferiche subiscono una fortissima riduzione di orario. Quasi sicuramente non si riuscirà in poche ore a servire tutta l’utenza del territorio», scrive Cadinu. E aggiunge: «Non sono aggiornatissimo sulla disponibilità dei presidi e dei medicinali. In passato mancavano diversi prodotti che costringevano il cittadino a tornare più volte o lo costringevano a cercare da altre parti. Disservizi dovuti alla razionalizzazione della spesa sanitaria e alle carenze di organico che causano però anche un danno al malato». Cadinu fa dunque appello alla politica, ad iniziare dal suo sindaco Domenico Gallus, consigliere regionale, per proseguire con altri politici e tutti i componenti della VI Commissione. «Tra i suoi compiti – precisa - c’è pure quello di vigilare sul diritto alla giusta assistenza, anche farmaceutica».

