Farmacia territoriale, Ats assume 

Si avvia a una soluzione il problema che da mesi interessa gli utenti della farmacia territoriale. Code interminabili, proteste e malumori, soprattutto da quando i giorni e gli orari di apertura del servizio che eroga farmaci, alimenti e presidi sanitari è stato drasticamente ridotto. Questo mese la farmacia territoriale ha aperto solo in una giornata, lo scorso 21 settembre e i disagi si sono ripetuti.

Le novità

Dalla Assl di Oristano annunciano però importanti novità: la sede di Ghilarza, a partire da ottobre, sarà aperta due volte al mese. «Questo consentirà di abbreviare le file e i tempi d'attesa», sottolineano dall’azienda sanitaria. Passaggio che sarà possibile grazie alla presenza di un farmacista in più rispetto a quelli operativi nelle sedi di farmacia territoriale rispetto ai mesi precedenti. Ma non è tutto. È infatti in corso una selezione Ats che dovrebbe portare all’assunzione di nuovi farmacisti e dunque il servizio potrebbe essere ulteriormente incrementato.

Il sindaco

E lo stesso sindaco Stefano Licheri ha notizie in tal senso. Spiega infatti: «Quando ho saputo dei disagi che si stavano vivendo ho incontrato il commissario Giorgio Steri. Mi ha detto che nel giro di poche settimane è prevista l’assunzione di nuovi farmacisti a servizio di tutte le farmacie territoriali della provincia».

La minoranza

Sulla situazione della farmacia territoriale, con un post sulla propria pagina Fb, è intervenuto anche il gruppo di minoranza: «Ha subito un forte indebolimento e i disservizi si stanno subito facendo sentire sulla popolazione. Questo problema è dovuto alla carenza in organico di farmacisti, che dovrebbero effettivamente consegnare i farmaci per le terapie dei cittadini». Quindi vorrebbero sapere «quali sono le azioni che sindaco e Giunta hanno messo in campo per ripristinare il servizio. I gravi disagi che il taglio di questo servizio essenziale causa ai nostri cittadini è sicuramente un ottimo motivo per chiedere un aumento delle giornate di attività».

La Assl

Intanto dall’Assl precisano: «I farmaci richiesti non sono mai mancati e il personale della farmacia, nei giorni di apertura delle sedi territoriali, ha fatto e fa sempre il possibile per soddisfare le esigenze degli utenti, estendendo l'orario di chiusura del servizio».

