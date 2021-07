Farmacia chiusa, niente medicine 

Si è recata nella farmacia ospedaliera del San Francesco di Nuoro per avere un farmaco indispensabile, ma l’ha trovata inspiegabilmente chiusa nel bel mezzo della settimana. È successo ieri mattina a Giorgia Camedda, giovane di Galtellì, affetta da sclerosi multipla. Nei suoi 29 anni di vita, ha già maturato una certa esperienza con la sanità pubblica: dopo aver subito due interventi al cuore da bambina, a 18 anni ha avuto i primi episodi di parestesia, che portarono alla diagnosi della malattia. Necessaria per lei la somministrazione settimanale di farmaci specifici di cui non può fare a meno. Se ne può rifornire solo nella farmacia interna al polo ospedaliero nuorese. La sua è una storia simbolo in cui si riconoscono tante altre persone alle prese con problemi simili.

Brutta sorpresa

Ieri, come ogni settimana, ha approfittato del suo giorno libero per recarsi con la propria auto a Nuoro: nonostante l’invalidità al 67 per cento, è autonoma, ha una laurea in Storia dell’arte e lavora in un bar. Una volta all’ingresso, è stata fermata in portineria, dove ha ricevuto la spiacevole notizia: la farmacia è chiusa nei giorni pari, oltre al sabato e alla domenica. Da quando e per quanto tempo, non è dato di sapere. «A supporto di tale annuncio - racconta - mi è stato mostrato mezzo foglio A4 scritto a penna».

Il foglio

«Era tagliato a metà, diceva che la farmacia apre il lunedì, il mercoledì e il venerdì, solo la mattina. Vorrei capire cosa sta succedendo, è la prima volta che torno a casa senza i farmaci. Oltretutto, comunicare la riduzione del servizio con un foglio tagliato a metà, quasi non creasse disagio per nessuno, non è un modo adeguato», sottolinea amara. Vorrebbe sapere se è una scelta provvisoria o meno, se è legata alle ferie e all’estate anche perché nessuno le ha spiegato i motivi del ridimensionamento dell’orario. «Qui – conclude – stiamo parlando di servizi basilari e diritti fondamentali. Qualunque problema interno, di organico, di organizzazione, di soldi, qualunque cosa sia, non può gravare sull’utenza».

