«Fari col campo deserto: uno spreco» 

Il nuovo campo da basket di via Caracalla è molto frequentato. La sua riqualificazione era uno degli obiettivi del programma dell'amministrazione Locci. L’accesso è libero e gratuito perché di proprietà comunale. Si dalla sua inaugurazione il Comune ne ha anche garantito la videosorveglianza. Tuttavia, secondo chi ci abita di fronte, ci sarebbero alcune criticità che andrebbero risolte.

L’ora

«I ragazzi che lo frequentano vanno via quando cala il buio, quindi adesso che c’è l’ora legale dopo le 18 non ci gioca più nessuno», sostiene Natalino Rassu, che da casa sua vede il campo e afferma di aver fatto anche una segnalazione: «I cancelli del campo sportivo chiudono alle 21, orario in cui però si accendono automaticamente le luci dei quattro fari almeno fino alle 22,30», aggiunge, «e si tratta di fari molto potenti, che dunque consumano tanto. È uno spreco di energia inutile, non proprio l’ideale soprattutto in un periodo di crisi energetica come quello che stiamo vivendo. Tutto questo accade praticamente ogni giorno». A suo avviso, bisognerebbe programmare il timer per l’accensione dei fari dalle 18 fino all'orario di chiusura. «Mentre quotidianamente in questo campo si accendono le luci quando ormai non c’è più nessuno, ci sono strade della città poco illuminate». Rassu dice poi che l’altra criticità è «l’allagamento del campo ogni volta che piove. Non sono un esperto, ma da casa mia vedo grosse pozzanghere, a quanto pare l’acqua non defluisce come dovrebbe». Sulla questione è intervenuto anche il consigliere del Gruppo Misto Gianfranco Vacca, che aveva già fatto un’interpellanza in merito: «Mi preme che si intervenga più che altro sull’accensione inutile dei fari – dichiara l’esponente di opposizione – perché un consumo di energia senza che ce ne sia bisogno, va a ricadere sui cittadini».

L’assessore

Da parte sua, Raffaele Nonnoi, assessore comunale dei Lavori pubblici con delega alle manutenzioni e alla tecnologia, nonché neo vicesindaco, chiarisce: «L’accensione dei fari era impostata secondo l’orario estivo e siamo in procinto di cambiarlo: verranno accesi appena fa buio e spenti verso le 21, seguendo dunque l’orario invernale. D’altronde l’ora legale è entrata da poco. E poi dovremo anche rimodulare l'illuminazione per una questione energetica». In riferimento alle pozzanghere che invadono il campo quando piove, l’assessore ricorda che «è un fenomeno normalissimo, però poi si asciugano. Capita in qualsiasi campo sportivo, dovunque. Perciò non c'è assolutamente nessuna criticità, infatti quando piove le persone non si allenano, ma lo fanno quando il campo è di nuovo asciutto».