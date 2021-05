«Fare il presidente è un lavoro faticoso, tra otto mesi riposo» 

Roma. Il lavoro del presidente della Repubblica? Lungo, faticoso e impegnativo, ma tra otto mesi il settennato si conclude e «potrò riposarmi». Sergio Mattarella a sorpresa dialoga con alcuni giovanissimi studenti di una scuola romana e con semplicità risponde a una domanda sul suo ruolo. Immediatamente la politica fibrilla e sotto traccia si apre un dibattito futuribile sull'elezione del nuovo presidente - che avverrà solo a gennaio dell'anno prossimo - e, soprattutto, si intrecciano scenari sulla tenuta del governo Draghi, sulla fine anticipata della legislatura e sul destino di un Piano di ripresa e resilienza (Pnrr) che in quella data sarà nella sua fase più delicata.

Il settennato

Non è la prima volta che il capo dello Stato fa sapere la propria opinione sulla durata, più che sufficiente, di un mandato al Quirinale. Lo fece anche nel discorso di Capodanno. Ieri ha aggiunto una nota umana, che suggerisce una lettura delle sue parole nel senso di una riflessione personale piuttosto che di una dichiarazione politica. «Quando mi hanno eletto al Quirinale mi sono preoccupato perché sapevo quanto era impegnativo il compito. Ma due cose mi hanno aiutato: ho ottimi collaboratori ma soprattutto il fatto che in Italia in base alla Costituzione non c'è un solo organo che decide ma le decisioni sono distribuite tra tanti organi. Il presidente della Repubblica - ha spiegato ai ragazzi Mattarella - deve conoscere tutti, seguire tutti per poter intervenire con suggerimenti. Ma tra otto mesi il mio mandato di presidente termina. Io sono vecchio, tra qualche mese potrò riposarmi».

La politica

Ma nel mondo complesso della politica non tutti sono convinti che Mattarella abbia il diritto al riposo, visto che la Costituzione non vieta in alcun modo un secondo mandato, come ha dimostrato il bis a tempo di Giorgio Napolitano. Ufficialmente parlano in pochi, ma a Montecitorio si sprecano analisi più vicine all'astrologia che alla realtà, visto che otto mesi in politica sono come un viaggio siderale. L'unico a infilarsi direttamente nel delicato spazio aperto dalle parole del presidente è Matteo Salvini che cita Draghi scoprendo così il vero dilemma politico del momento: «Febbraio è lontano. Non abbiamo candidati nostri. Certo, se il presidente Draghi si volesse proporre, avrebbe il nostro convinto sostegno», osserva il leader della Lega solo un'ora dopo la dichiarazione del capo dello Stato. Silenzio generale di tutti i leader politici per ore, fino a quando dall'altra parte dello schieramento si manifesta il segretario del Pd Enrico Letta con assai maggiore prudenza: «Quello che succederà a gennaio è talmente lontano rispetto a quello che capita quotidianamente che non sono in grado di dirlo in questo momento. Quello che è certo è che questo governo giorno per giorno, settimana dopo settimana, deve essere fondamentalmente il governo del “delivery”, il governo che consegna, che fa le cose, che applica tutte queste scelte». Per il Pd in sostanza non è certo l'ora di destabilizzare il governo di Mario Draghi seppur con la sirena del Quirinale. Anche per il M5S: «Non è l’ora».

RIPRODUZIONE RISERVATA

“

Sono vecchio, a gennaio termina il mio mandato. Quando mi hanno eletto ero preoccupato perché sapevo quanto fosse impegnativo il compito. Ma mi ha aiutato avere ottimi collaboratori e la Costituzione, che fa sì che le decisioni siano distribuite tra tanti organi