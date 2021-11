«Farci imitava la voce di Speranza» 

«Mi disse che aveva dei vestiti, dei giubbotti di Speranza. Indumenti che a lei non servivano più e quindi mi chiese se fossi interessata ad averli»: la testimone del pubblico ministero Angelo Beccu è una assicuratrice, un’amica di Massimiliano Farci, il suo racconto dentro l’aula della Corte d’Assise di Sassari, è inquietante. Farci, stando alla ricostruzione del pm, tra il 5 e il 6 dicembre 2019 uccide la sua compagna, fa sparire il corpo e poi, nei giorni successivi, chiama una conoscente per darle 14 giubbotti della vittima. Ovviamente l’assicuratrice non sa che Speranza Ponti è morta. Farci la contatta anche per la voltura della sua polizza, come se niente fosse. Sono altri risvolti raggelanti del delitto attribuito a Massimiliano Farci, 54 anni, di Assemini, che avrebbe ucciso e fatto sparire la compagna per impadronirsi dei suoi soldi. E gli investigatori dell’Arma ieri hanno confermato che, sempre dopo il 6 dicembre del 2019, iniziarono i prelievi dal conto della vittima.

I risparmi di Speranza

L’udienza di ieri mattina in Assise (presidente Massimo Zaniboni) è stata sicuramente tutta a favore della tesi accusatoria e delle parti civili (Edoardo Morette e Stefano Carboni). L'assicuratrice citata dal pm Beccu, ha confermato che mentre Farci apriva i giubbotti per mostrarglieli, in mezzo agli indumenti spuntarono delle buste con banconote da 50 euro e tante monete. Il presunto assassino a quel punto avrebbe detto: «Speranza è così, si dimentica le cose». E Farci diceva a tutti che la compagna se ne era andata, che era lontana, che la loro relazione era finita. La storia raccontata anche ad un’altra amica, sentita ieri in aula.

La voce in falsetto

Sono stati sentiti anche tre investigatori dell’Arma deI Carabinieri che hanno condotto le indagini (Marco Catani, Leonardo Baldinu e Benedetto Carbone). Sono state rievocate tutte le fasi del ritrovamento del corpo di Speranza Ponti. Uno degli investigatori ha confermato di avere estrapolato, dalla memoria del cellulare di Farci, degli audio (ascoltati in aula) che contengono la voce dell’uomo, modificata e alterata, per farla sembrare quella della vittima. Sono state individuate anche le applicazioni idonee alla modifica di audio e video. Secondo il pm, Farci avrebbe voluto utilizzare i file per inviarli ai parenti della vittima, che mandavano messaggi al cellulare di Speranza Ponti (in possesso dello stesso Farci) chiedendo disperatamente un segnale, una risposta. Ma Speranza era già stata uccisa. Il processo prosegue il 7 dicembre.