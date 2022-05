Farci: «Ho paura dei cadaveri» 

«Devo dirvi una cosa. A causa di un fatto che è avvenuto quando ero bambino, ho paura dei cadaveri»: Massimiliano Farci si rivolge ai giudici e racconta il suo trauma infantile. L’avvocato di parte civile, Stefano Carboni, interviene subito: «Dagli atti del processo che lei ha già subito risulta, però, che lei ha caricato in auto un cadavere». Quello di Roberto Baldussi, vittima di un omicidio (del 1999) per il quale Farci è stato condannato all’ergastolo, secondo pm e parti civili un delitto fotocopia rispetto a quello di Speranza Ponti. Massimiliano Farci, accusato di avere ucciso la compagna nel dicembre del 2019, non gradisce l’osservazione del legale e quasi perde il controllo. Il fatto è che ieri mattina Farci non è uscito benissimo dal contro esame dei sostituti Beatrice Giovannetti e Angelo Beccu e dei legali delle parti civili, Stefano Carboni ed Edoardo Morette.

Le lenzuola e la sim

L’udienza davanti ai giudici della Corte d’Assise di Sassari è stata punteggiata dalle contestazioni dei pm e degli avvocati dei parenti di Speranza Ponti. Contestazioni alle quali Farci non ha saputo rispondere utilizzando argomenti convincenti. Con alcuni momenti di tensione, come quando è emerso che dal carcere Farci è riuscito a vendere parti dei beni della sua pizzeria di Alghero per 35 mila euro. I legali della famiglia di Speranza Ponti avevano chiesto, senza ottenerlo, il sequestro dei beni dell’imputato. Secco il commento di Stefano Carboni: «È arrivato il riscontro positivo a quello che temevamo». Tutto il contro esame è stato caratterizzato dalle contestazioni delle parti civili. La tesi di Farci è quella di avere trovato Speranza Ponti cadavere nella sua abitazione (con un lenzuolo intorno al collo) e di avere portato il corpo in aperta campagna. Ma è emerso che la lunghezza del lenzuolo indicata dall’imputato non è compatibile con l’altezza della vittima e con le misure della porta. Farci non ha saputo rispondere ad un’altra domanda dei legali di parte civile: perché dopo avere trovato il corpo della compagna, ha prima tagliato e poi buttato via la sim del cellulare di Speranza?

«È una cosa assurda»

Farci ha concordato su un punto con le parti civili. Quando gli è stato chiesto perché non avvertì le forze dell’ordine, dopo avere trovato la compagna morta, ha risposto: «Ora mi rendo conto di avere fatto una cosa assurda». In effetti è così, perché i legali di parte civile gli avevano fatto osservare che è un ergastolano e sarebbe stato importante dare subito l’allarme, per evitare di finire di nuovo sotto accusa per omicidio. Soprattutto perché, avendo trascorso la notte del 18 dicembre 2019 in carcere (Farci era in regime di semilibertà) aveva un alibi di ferro. Il contro esame ieri è finito. Il 21 giugno si inizia con i testi citati dal difensore di Farci, l’avvocato Daniele Solinas.