Fantastico Cagliari, Benevento ko 

Benevento (4-3-2-1) : Montipò; Depaoli (27’ st Letizia), Glik, Caldirola, Barba; Hetemaj (27’ st Improta), Schiattarella (21’ st Viola), Ionita; Caprari (31’ st Di Serio), Insigne (21’ st Gaich); Lapadula. In panchina Manfredini, Lucatelli, Tello, Tuia, Dabo, Sanogo, Pastina. Allenatore Inzaghi.

Cagliari (3-4-1-2) : Cragno; Ceppitelli, Godin, Carboni (1’ st Zappa); Nandez, Marin (43’ st Rugani), Deiola (43’ st Duncan), Lykogiannis (31’ st Asamoah); Nainggolan; Pavoletti (49’ st Cerri), Joao Pedro. In panchina Vicario, Aresti, Tripaldelli, Klavan, Walukiewicz, Calabresi, Simeone. Allenatore Semplici.

Arbitro : Doveri di Roma.

Reti : nel pt 1’ Lykogiannis, 16’ Lapadula; nel st 19’ Pavoletti, 48’ Joao Pedro.

Note : ammoniti Schiattarella, Pavoletti, Tello, Deiola. Angoli 5-4 per il Cagliari. Recupero: 3’ e 6’.

Benevento. A tre passi dalla salvezza. Altra prova di forza del Cagliari che sbanca Benevento, spinge le Streghe verso l’inferno, supera anche lo Spezia e già mercoledì contro la Fiorentina potrebbe conquistare la salvezza matematicamente (con due giornate d’anticipo). Uno scenario clamoroso ripensando a com’era la situazione in classifica solo tre settimane fa e frutto di una spallata da urlo (con quattro vittorie più il pareggio di Napoli). Il capolavoro tattico del “Vigorito” esalta la solidità e la qualità della squadra di Semplici, che ha un livello di autostima pazzesco ormai, punta dritta all’obiettivo e sa gestire gli umori dell’avversario. L’allungo decisivo di Pavoletti e Joao Pedro dopo il botta e risposta tra Lykogiannis e Lapadula. Tra due giorni all’Arena il primo match point.

Al via il Cagliari ideale dell’era Semplici, schierato col 3-5-2: il terzetto Ceppitelli-Godin-Carboni davanti al portiere Cragno, la coppia Marin-Deiola sulla mediana, Nandez e Lykogiannis sugli esterni, Nainggolan tra le linee alle spalle di Joao e Pavoletti. In campo attraverso l’albero di Natale (4-3-2-1) il Benevento: con Montipò, Depaoli, Glik, Caldirola, Barba, Hetemaj, Schiattarella, l’ex Ionita, Insigne, Caprari e Lapadula. Ai rossoblù bastano 54 secondi per confezionare il vantaggio: dalla bandierina l’uno-due di Marin con Nainggolan e il tocco per Lykogiannis che, dal limite dell’area, calcia di prima intenzione e trova il sette con un tiro a giro. La gara è tosta, ruvida, sin troppo. E la reazione dei padroni di casa veemente. Anche se il pari, al 16’, nasce da un passaggio sbagliato di Ceppitelli: Caprari intercetta e Lapadula insacca. Sale in cattedra poi Cragno che prima dice no a Caprari, poi si supera su Schiattarella e ancora su Caprari.

Nell’intervallo Semplici sostituisce Carboni con Zappa e il Cagliari riparte col 4-4-1-1 (Nandez e Joao esterni alti e Nainggolan dietro Pavoletti). E al 19’ rimette il muso avanti: sulla giocata di Zappa, il cross al bacio di Nandez per Pavoletti che salta più in alto di tutti e schiaccia in rete. Le Streghe accusano il colpo e gli ingressi di Gaich, Viola, Letizia, Improta e Di Serio non pagano. Danno fiato e sostanza al Cagliari, invece, quelli di Asamoah, Rugani e Duncan (anche se un tocco in area dell’ex Inter su Viola scatena la furia delle Streghe dopo il dietrofront del Var). E al terzo minuto di recupero il Cagliari la chiude: straordinaria serpentina di Nandez che manda al bar la difesa giallorossa, portiere compreso, e a Joao non resta che appoggiare in rete. Bingo.

