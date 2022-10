«Fanghi reflui, il territorio va tutelato» 

Sembrava che dopo due anni dal sequestro preventivo dell'impianto per lo smaltimento di fanghi reflui, sulla vicenda fosse stata scritta la parola fine. E invece la Regione ha prorogato di altri cinque anni la valutazione di impatto ambientale che consentirebbe, di fatto, alla Geco Srl di continuare l’attività. La Giunta regionale, con la recente approvazione della proroga dell'efficacia temporale di una delibera del marzo 2017 sulla procedura di impatto ambientale, parrebbe non tenere conto delle tante polemiche e proteste che la vicenda aveva suscitato in passato.

L’allarme

Ci sarebbero grandi preoccupazioni fra quanti in paese temono la riattivazione dell'impianto per il trattamento dei fanghi. Attuato in un territorio di alto pregio ambientale rinomato per la Malvasia Doc, la cui produzione coinvolge ben sette Comuni della Planargia e in particolare Magomadas. Di questa preoccupazione si fa interprete il consigliere regionale del Movimento 5stelle Alessandro Solinas, che si domanda «quali siano le intenzioni della Giunta per far sì che il territorio di Magomadas venga tutelato e valorizzato, dal momento che non si sta impedendo, nemmeno in via cautelare e in attesa della fine dell'inchiesta, che in determinati territori possano trovare sede impianti così impattanti». Il consigliere pentastellato ha presentato un'interrogazione al presidente della Regione e all'assessore regionale all'Ambiente. Già il 18 dicembre 2019, lo stesso Solinas presentò una prima interrogazione in merito. «Aver consentito una proroga di cinque anni significa non preoccuparsi del futuro di un territorio che mette al centro della propria economia l'agricoltura e la produzione di eccellenza – afferma Solinas- Il territorio dell'Oristanese, pesantemente colpito dagli incendi del luglio 2021 che hanno penalizzato olivicoltori e produttori di vino, merita rispetto e tutela, e non è ammissibile che in un momento in cui ancora non si è provveduto al completamento del processo di ricostruzione delle campagne ridotte in cenere, venga autorizzata la presenza di un eventuale nuovo pericolo».

Il Comune

Preoccupazione anche da parte del sindaco Emanuele Cauli. «Questa decisione della Giunta lascia un po’ tutti sorpresi – evidenzia il primo cittadino-. Dopo tutto quello che è successo, riaprire questa vicenda significa rischiare di far tornare le nostre fragili comunità in una situazione di forte contrasto che non giova a nessuno». Sulla questione ha preferito invece non rilasciare dichiarazioni la rappresentante del comitato, Annalisa Zarelli, che durante i giorni più cruenti della contesa, chiusa dentro la sua Fiat Panda, aveva bloccato l'accesso dei camion in un terreno in cui la Geco stava sversando fanghi.