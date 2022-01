Fanghi, in Aula è scontro tra i periti 

Una battaglia a suon di analisi chimiche e perizie sui fanghi. L’inchiesta sul tanto contestato impianto per il trattamento dei reflui alle porte di Magomadas è arrivata a un passaggio fondamentale che potrebbe essere decisivo per gli ulteriori sviluppi dell’indagine avviata dalla Procura di Oristano nella primavera 2020. Ieri mattina in Tribunale si è svolto l’incidente probatorio e sono stati i consulenti di parte a dibattere sulla composizione dei materiali.

L’udienza

In Aula davanti alla giudice per le udienze preliminari Federica Fulgheri, sono stati sentiti prima la consulente nominata dal pubblico ministero Marco De Crescenzo poi i periti della difesa della Geco, la società proprietaria dell’impianto finito sotto sequestro nel luglio 2020. È stata quindi un’udienza piuttosto tecnica, quasi per addetti ai lavori in laboratorio con i periti che hanno illustrato le rispettive relazioni soffermandosi sulla composizione dei fanghi e su tutta una serie di aspetti tecnici. Questioni che saranno fondamentali per capire se l’impianto di Magomadas era in regola oppure no: in base alla tipologia del materiale, infatti, servono specifiche autorizzazioni per il suo trattamento e smaltimento. Adesso si dovrà attendere la conclusione dell’incidente probatorio, poi il pm deciderà se chiedere il rinvio a giudizio di Leonardo Galleri, socio di minoranza e rappresentante legale della Geco.

L’inchiesta

L’indagine è partita un anno e mezzo fa dopo varie segnalazioni ed esposti da parte dei residenti tra Magomadas, Tresnuraghes, Flussio e Tinnura esasperati per i miasmi, ma preoccupati per la qualità della vita di quell’angolo di Planargia messa a rischio da un possibile inquinamento ambientale. Immediati gli accertamenti della Forestale, poi a luglio erano scattati i sigilli all’impianto. La Geco, con l’avvocato Danilo Mattana, aveva ottenuto dal pm una revoca parziale del sequestro preventivo (erano stati tolti i sigilli agli uffici amministrativi e all’ala dell’impianto che si occupa degli inerti) ma la parte dello stabilimento per le lavorazioni dei fanghi pugliesi è rimasta sotto sequestro. La Procura contesta l’attività di raccolta, trasporto, smaltimento di rifiuti senza le necessarie autorizzazioni. Inoltre è contestata l’emissione di vapori e odori pericolosi. La Geco ha sempre sostenuto di avere le carte in regola sia in fatto di emissioni odorose sia per la produzione del concime e il trattamento dei fanghi. Adesso la parola al giudice.