«Famiglie in difficoltà, aiuti in ritardo» 

Ritardi nell’erogazione dei finanziamenti per il sostegno alle famiglie fragili. Sul tavolo degli imputati, per il gruppo “Quartucciu nel cuore”, all’opposizione in Consiglio comunale, la Giunta e la mancata assegnazione del Reis, il reddito di inclusione sociale. Secca la replica: «Tutte le istanze presentate sono in elaborazione».

L’affondo

«È il momento di togliere qualche sassolino dalle scarpe », attaccano i consiglieri di minoranza Michela Vacca, Franco Paderi, Damiano Paolucci, Giovanni Meloni e Paola Cocco. «In campagna elettorale siamo stati accusati dai nostri avversari di essere i responsabili dei ritardi nella liquidazione degli aiuti alle persone che si trovano in difficoltà e che aspettavano i contributi erogati dal Comune. Abbiamo smentito con i fatti già a maggio dimostrando che per i temi importanti che riguardano le fasce deboli della nostra popolazione siamo e saremo sempre presenti e le illazioni di cattivo gusto erano assolutamente infondate». Ora, per l’opposizione, la verità è un’altra: «Questa amministrazione è fortemente in ritardo. Lo è stata a luglio con la presentazione del consuntivo, lo è oggi con la variazione di bilancio che consentirà l'erogazione delle somme destinate ai Reis e a tutte le altre agevolazioni. La variazione di bilancio poteva essere presentata già in estate in modo tale da permettere la distribuzione dei contributi ai beneficiari già ai primi del mese di agosto», proseguono i consiglieri che accusano l’amministrazione di utilizzare le fasce più deboli della popolazione come scudo per mascherare la negligenza con la quale vengono affrontati i temi legati ai sostegni alle famiglie fragili.

Costi idrici

«Speriamo che i ritardi vengano presto colmati e si proceda tempestivamente all'erogazione dei contributi», evidenziano i consiglieri d’opposizione pronti poi a sollevare anche il problema legato ai costi dell’acqua pubblica, utilizzata per innaffiare i parchi.

«Diventano sempre più preoccupanti i consumi idrici. Anche con l’ultima variazione di bilancio vengono stanziati ulteriori 11 mila euro che si sommano agli altri 80 mila della variazione di luglio. Si tratta di stime previsionali che temiamo siano destinate a crescere ulteriormente considerato che la valutazione sui costi di gestione delle aree verdi non sono state minimamente valutate dall’amministrazione nel momento in cui sono state fatte specifiche scelte progettuali».

La risposta

L’assessora alle politiche sociali Maria Grazia Fois respinge le accuse. «Gli uffici stanno procedendo in base alle risultanze dell’approvazione dell’avanzo di amministrazione vincolato del 2021, arrivata nel Consiglio di mercoledì», spiega. «Dal giorno dopo è stato già possibile assumere gli impegni di spesa e quindi la successiva liquidazione dei contributi del 2021. Per quanto riguarda, invece, il 2022 il procedimento è stato avviato: i termini per la presentazione della prima parte delle domande Reis sono scaduti solo il 9 settembre».

