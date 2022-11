Famiglia prigioneria di due ponti 

«Volete sapere come si vive aspettando che ci facciano le strade? Ve lo dico io. La mia famiglia paga il conto due volte, l’esperienza personale vale più di mille discorsi o manifestazioni. Tra qualche giorno saranno nove anni esatti dall’alluvione di Olbia e ancora non sappiamo quando sarà ripristinato il tratto crollato della Provinciale 38. Ma non basta, perché ai galluresi ora è stata inflitta anche la chiusura del ponte Diana, sul lago Coghinas. E quello è un problema a carico di mia sorella e della mia anziana madre che abita a Oschiri. Come cittadini di serie B noi viviamo senza strade e non si può andare avanti così»: Pina Pasella, presidente del comitato “Pro Monte Pino” è stufa e non lo nasconde, teme che la condizione patologica della viabilità gallurese diventi cronica, se non lo è già. Per questo racconta la vita quotidiana della sua famiglia. La donna, 63 anni, da tempo denuncia la malaburocrazia che blocca i cantieri sulle strade galluresi e ha all’attivo manifestazioni e sit in su Statali e Provinciali e anche davanti alla sede della Regione. Ora però parla della sua famiglia. «Perché la misura è colma – dice – è possibile vivere così? Allora, io devo allungare di almeno un quarto d’ora i tempi di percorrenza della Olbia Tempio. Se c’è una emergenza sanitaria a Sant’Antonio, a Priatu, ma ormai in tutta l’Alta Gallura, perché stanno smantellando l’ospedale di Tempio, ci facciamo il segno della croce. Ma non basta. Mia sorella lavora a Oschiri e accudisce la nostra anziana madre. E per raggiungere il paese dalla frazione di San Leonardo è costretta a usare due macchine».

Due auto per viaggiare

Pina Pasella racconta con rabbia: «È possibile vivere e lavorare così? Mia sorella usa una utilitaria per raggiungere il ponte Diana dalla frazione dove vive, ai piedi del Limbara. Quindi attraversa il ponte a piedi. Alla fine del tratto chiuso al traffico lascia un’altra auto pronta per arrivare in paese. Così si vive in Gallura. Non sappiamo quando sarà ripristinato il ponte Diana, non sappiamo quando sarà riaperto il tratto di Monte Pino, non sappiamo quando e se sarà fatta la Olbia Arzachena. Ora l'Anas ci ha comunicato che a Monte Pino sarà installato un ponte a una campata in acciaio, e questa è una buona notizia. Ma, per il resto, il nostro territorio è abbandonato. Io e la mia famiglia siamo una prova di quello che dico».

