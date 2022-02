Famiglia positiva, Asl nel pallone: settimane da incubo 

I sintomi, purtroppo, arrivano: non solo per il bimbo ma anche per i genitori, entrambi in attesa di terza dose. La donna (una professionista con partita Iva) tempesta di telefonate la Asl a vari numeri (070/9359554; 070/9359551; 070/9359582 e altri): nessuna risposta. Manda una mail (scuoladistrettosanluri.covid@atssardegna.it): stesso risultato. Dopo un paio d’ore la chiamano da un numero privato: «Qui è l’Asl, distretto scuola. Ho letto l’email: presentatevi il 17 gennaio al poliambulatorio di Sanluri alle 10,30. Facciamo il tampone a tutti e tre». Anche il bambino? E il tampone che deve fare il 21 insieme ai compagnetti? «Quello è annullato, lo fa insieme a voi il 17». La donna chiede il nome dell’impiegato o una mail di conferma: «Non c’è bisogno. Basta che vi presentiate puntuali con i documenti».

L’imprevisto irrompe sotto forma di una comunicazione dalla scuola per l’infanzia: si chiude, c’è «un positivo che ha avuto contatti diretti con tanti alunni». Tutti in quarantena. Disposizioni? «Il 21 gennaio gli alunni saranno sottoposti a tampone. Avvisate subito la Asl qualora il bambino manifesti sintomi».

C’è un positivo al Covid, l’asilo chiude e per una famiglia di Arbus (mamma, babbo e bimbo di tre anni) comincia un’odissea nella burocrazia sanitaria devastata dai contagi: tre settimane fra sintomi (lievi per i maschi, ora entrambi negativizzati, più pesanti per la donna, asmatica e ancora positiva), telefonate ed email alla Asl (le une e le altre senza risposta), tamponi prenotati ma annullati dopo due ore e mezza di fila. Morale: ai due adulti, costretti dalla malattia a saltare le terze dosi di vaccino, da ieri sono scaduti i green pass; il bimbo, a causa di quello che l’Asl chiama “errore umano” non avrà il certificato di guarigione che gli consentirebbe di evitare la quarantena in caso di ulteriori contagi fra i compagnetti. «Ho preso contatti con la caserma dei carabinieri di Sanluri – annuncia la donna – e faremo denuncia».

12 gennaio

14 gennaio

17 gennaio

Intorno alle 10 babbo, mamma e bimbo, febbricitanti, in macchina, si ritrovano incolonnati nella lunghissima fila di auto in attesa davanti al poliambulatorio di Sanluri. A smistare il traffico ci sono vigili urbani e barracelli. Uno di questi controlla i loro documenti: «Non siete in lista». Stupore, incredulità, proteste, nuovo giro di telefonate senza risposta ai soliti numeri della Asl. I tre decidono di fare comunque la fila, e dopo due ore e mezza sarebbe il loro turno ma per loro non c’è tampone: «Niente da fare, non siete in lista». Si torna a casa stanchi, febbricitanti, demoralizzati e parecchio incavolati.

23 gennaio

E-mail dalla Asl: «Ci avvisava che dal primo febbraio i nostri green pass sarebbero scaduti il primo febbraio».

31 gennaio

Squilla il telefono. Chiamano da da un’utenza mobile: è un’impiegata dell’Asl igiene pubblica, anche questa anonima. «Voleva informarci che il bambino, nel frattempo tornato negativo come il padre, non avrebbe avuto il certificato di guarigione perché il tampone, fatto in farmacia come i nostri, non era stato fatto dalla Asl. Ho urlato tantissimo: se non aveva fatto il tampone fissato per il 21 è perché un loro impiegato ci ha detto che non doveva farlo. Alla fine si sono scusati e hanno ammesso che c’è stato un errore umano».

Medici e farmacie

Nel frattempo, non potendo fare affidamento sull’Asl, e con l’uomo che, lavoratore dipendente, aveva necessità di un certificato di malattia da presentare in azienda, la famigliola si è affidata alle farmacie per i tamponi e ai medici di famiglia: «Sono stati meravigliosi, più che disponibili. Hanno registrato loro gli esiti dei tamponi nel sistema informatico del servizio sanitario». Proprio i medici hanno detto ai due adulti di non fare la terza dose (erano prenotati per il 25 gennaio). Da ieri i loro green pass sono scaduti. «Chiederemo i danni».

