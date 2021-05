Famiglia addio, la carica dei single 

In tempo di anglicismi sempre e comunque si direbbe "single person household"; più banalmente famiglia unipersonale, per i raffinati puritani. Forma a parte restano i numeri: le famiglie cagliaritane si sono ristrette. Poco meno della metà sono composte da un solo componente. È uno dei tanti volti di Cagliari, raccontati attraverso i freddi numeri dell'ultimo atlante demografico.

Famiglie ristrette

Minimalismo all'eccesso: niente chiasso, disordine e la monoporzione come stile di vita. Il 47,32 per cento delle 77mila 397 famiglie presenti nel capoluogo sardo sono ridotte ai minimi termini: un solo componente. Si arriva a due nel 25,44 per cento. Media che cala ulteriormente se si considerano nuclei più ampi. Come quelli composti da quattro persone: padre, madre, due figli. In questo caso si scende all'8,78 per cento. E poi c'è la picchiata sotto l'uno per cento: i nuclei formati dai sei membri in su sono merce decisamente rara. Numeri che già di per sé impressionano, ma lo fanno ancor più se lo sguardo si posa sui dati nazionali. Si scopre così, che, secondo l'Istat, il 33 per cento delle famiglie italiane non ha pargoli.

L'assessora

«Il fatto che la famiglia tradizionale, non solo a Cagliari, sia cambiata credo sia sotto gli occhi di tutti, assistiamo a una tendenza generalizzata ad avere sempre meno figli», osserva Viviana Lantini, assessora comunale alle Politiche sociali, del Benessere e della Famiglia. «Chiaramente incide l’instabilità economica delle giovani coppie e un mancato sostegno alla genitorialità, accentuato dal fatto che le donne lavoratrici sono sempre di più e che spesso i tempi dell’asilo e delle scuole elementari mal si conciliano con alcune professioni. Penso alle infermiere», riflette. «Escludo che i cagliaritani amino la solitudine, piuttosto, accanto a un fatto culturale, ritengo vi siano difficoltà oggettive che richiederebbero adeguate politiche familiari a livello nazionale».

I quartieri

Sotto la lente i 31 quartieri che compongono Cagliari, che chiude il 2020 con 152mila 542 residenti; 4mila 321 in meno rispetto al 2010. Prendendo in esame il 2002 mancano all'appello poco meno di 13mila persone: 12.863 per la precisione; come se scomparissero dalla Sardegna in un colpo solo Sant'Antioco e Berchidda. Is Mirrionis mantiene stretto il primato di rionepiù affollato (12.387), all'estremo opposto - sempre stabile - il Quartiere Europeo (818). Colpisce la scalata di Stampace: in dodici mesi fa registrare un più 9,2 per cento di nuovo arrivati, tendenza opposta che vede Bonaria scendere a meno 6,9 per cento nello stesso arco di tempo.

Nascite e trasferimenti

Il ricambio generazionale non è certo un valore aggiunto del capoluogo sardo. Il saldo tra nascite e decessi nel 2020 è pari a 891, ovviamente in sfavore dei nuovi arrivati. Praticamente il doppio fatto registrare dieci anni prima, con 980 nati e 1467 lutti. Is Mirrionis in entrambi i casi si piazza sul primo gradino del podio, mentre il Quartiere Europeo si conferma il rione dove si fanno meno figli.

Città anziana

La carta non mente: i cagliaritani sono sempre più vecchi. La conferma è a pagina 43 del documento: siamo passati da un'età media di 43,8 nel 2002, a 46,9 nel 2010. Sino ad arrivare ai quasi cinquant'anni attuali (49,8). Un innalzamento costante e graduale che ovviamente colpisce maggiormente alcuni rioni e ne grazia altri. Il Quartiere Europeo è in assoluto il più vecchio: tra le sue vie la media va anche oltre la mezza età (53,1), seguono - a distanza ravvicinata - Mulinu Becciu (52,8) e il Cep (52,5). Spodestando Fonsarda, Sant'Alenixedda e il Cep, che dieci anni fa erano nei primi tre posti. I più giovani sono Is Campus - Is Corrias (44,1) e Barracca Manna (44,4).

