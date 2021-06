Fame di case, Area risponde 

«Mentre ci sono realtà come Onanì, Macomer, Orosei, in cui progettazione e realizzazione degli alloggi di edilizia popolare procedono, a Nuoro i due progetti principali sono fortemente rallentati. Per gli alloggi previsti a Su Pinu – 2 milioni e 700 mila euro per 16 alloggi – il meccanismo si sarebbe inceppato a seguito della mancata comunicazione da parte del Comune sulla tipologia di alloggio. Ci sono poi i 5 milioni e 437 mila euro per 40 alloggi nell’ex palazzo Soim, vicino all’Ailun, ma si tratta di un progetto vecchio che va ridimensionato, oppure integrato nelle risorse». Le parole pronunciate dalla consigliera regionale Elena Fancello (Psd’Az) dopo un approfondito confronto con i vertici di Area, tenutosi martedì a Cagliari nella sede dell’Azienda regionale, suonano come un atto di accusa all’incapacità dell’amministrazione di Nuoro a dare risposte alle trecento famiglie nuoresi bisognose che da anni attendono in graduatoria un alloggio popolare.

Il caso

La verifica della consigliera Psd'Az è partita dopo l’ingiunzione di sfratto a una donna con figli a Nuoro e altri episodi significativi di una situazione sociale tesa e allarmante che perdura da anni. La Fancello ha chiesto un incontro al commissario straordinario di Area, Adamo Pili, per avere informazioni sull’accaduto e sullo stato degli alloggi a Nuoro. Dal Comune è l'assessora Fausta Moroni a spiegare: «Ieri abbiamo incontrato il dottor Franco Corosu di Area Nuoro, parlando anche del finanziamento di Su Pinu e non ci ha detto nulla del genere. Abbiamo individuato le criticità relative ad assegnazioni, abusivi e decadenza del diritto di occupazione, individuando le unità disponibili (molto poche) e insieme abbiamo ravvisato la necessità di un aggiornamento delle graduatorie e una collaborazione più stretta tra Enti».

Il report

«La situazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica in provincia di Nuoro, così come in tutta la Sardegna, va sbloccata con regolamenti aggiornati e con una collaborazione più stretta fra gli enti, nuove assunzioni e programmazione annuale delle risorse» sottolinea la Fancello. Gli alloggi Area in Sardegna sono 35 mila, per gestirli ci vorrebbero 350 unità, attualmente l’organico di Area è ridotto a 140 effettivi. Il costo medio dell’affitto è di 70 euro al mese, ma a Nuoro il 60 per cento degli assegnatari ha un reddito inferiore agli 11 mila euro, per cui la tariffa è ben più bassa: parte dai 9 euro. Nonostante il canone ridotto il credito per morosità accumulato da Area nel Nuorese è di 7 milioni di euro, 2 milioni in corso di rateizzazione. Nella vecchia provincia di Nuoro, Ogliastra, Area ha 3398 alloggi, 888 a Nuoro città, 859 quelli regolarmente assegnati. Per 10 il Comune di Nuoro dovrebbe dichiarare la decadenza, su segnalazione di Area. Dei 29 non assegnati, 7 hanno bisogno di manutenzione, 3 sono liberi e attendono di essere assegnati dal Comune, 16 sono occupati abusivamente e 3 sono in corso di regolarizzazione.

Addio centro storico

Dall’incontro è tramontato il progetto di utilizzare come popolari le case del centro storico di Nuoro. Area non può spendere più di mille e 200 euro a metro quadro. «Il mercato – spiega la Fancello – a questi prezzi non offre alloggi adeguati, tanto che il bando esplorativo del 2018 sugli immobili privati è rimasto nel cassetto, gran parte delle costruzioni non ha caratteristiche adeguabili alla normativa». All'incontro, oltre alla Fancello, era presente anche Carla Cuccu del M5S che ha focalizzato il problema emergenza abitativa nel Sud Sardegna. «I regolamenti sono troppo rigidi e – conclude la Fancello – è necessario che ciascuno svolga i propri compiti, come il monitoraggio, le verifiche, le decadenze laddove gli alloggi sono inutilizzati».

RIPRODUZIONE RISERVATA