Falsi rifugiati: sedici sotto accusa 

Grazie al pagamento di tangenti un gruppo di italiani e stranieri accorciava i tempi della procedura per concedere la protezione umanitaria a centinaia di rifugiati extracomunitari, principalmente originari del Bangladesh, che arrivavano in Sardegna. Per avere una via preferenziale i migranti, privi di permesso di soggiorno, erano pronti a pagare fino a 3.500 euro e ottenevano il risultato voluto grazie a due gruppi criminali con base operativa a Cagliari gestiti, secondo le accuse, da Abu Salam, ex presidente della comunità bengalese, con la collaborazione dell’avvocata cagliaritana Silvia Balata, di Sasanka Kundu, interprete e commerciante, e dei dipendenti della Prefettura e segretari della Commissione territoriale per il rilascio dello status di rifugiato Pier Paolo Farci e Francesco Alessi che materialmente (secondo le accuse) intascavano le mazzette per anticipare le audizioni. Già definite le posizioni di Farci e Alessi nella prima tranche di inchiesta (i funzionari hanno patteggiato 3 anni e mezzo), ieri in Tribunale davanti al giudice delle udienze preliminari Giorgio Altieri sono state incardinate le posizioni processuali di altre sedici persone.

Le varie posizioni

Nell’indagine che ipotizza a vario titolo i reati di associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e il falso, quattro imputati hanno chiesto di patteggiare: due anni l’avvocata Balata, difesa dagli avvocati Leonardo Filippi, Ilaria Secci e Pierluigi Concas; 3 anni Abu Salam, ex presidente della comunità bengalese (assistito dal legale Alberto Filippini, è ritenuto il capo promotore della banda), che avrebbe gestito gli extracomunitari assieme a Balata; 8 mesi Sasanka Kundu, interprete e commerciante già condannato a 5 anni e 8 mesi nella prima inchiesta, e 9 mesi Asad Molla, interprete della commissione prefettizia, entrambi tutelati dai legali Patrizio Rovelli e Fabrizio Rubiu. Hanno chiesto la messa alla prova la commercialista cagliaritana Francesca Corona, Monica Galeota di Carbonia e Hossain Amdad, difesi dai legali Cristian Mereu e Pasqualino Moi; hanno chiesto il rito abbreviato Massimo Canu, Md Alauddin e Karim Ropuk e il rito ordinario Vittorio Caschili, William Usai e Simone Melis, difesi da Pierluigi Pau e Andrea Mereu; sono irreperibili Abu Zaher, Ubidul Hauiq e Islam Rashdul. Abbreviati, patteggiamenti e richieste di rinvio a giudizio saranno definiti il primo luglio; le messe alla prova saranno valutate a novembre.

Il tariffario

Le indagini erano state svolte dalla Digos e dalla Squadra mobile della Polizia e divise in due parti, una coordinata dal pm Andrea Vacca e la seconda (quella di cui si è parlato ieri) dal pubblico ministero Alessandro Pili. Questo il tariffario secondo le accuse: 500 euro (non rimborsabili) per “avviare” la pratica e altri duemila o tremila a domanda accolta. In caso contrario i soldi, dati in anticipo, venivano restituiti. L’ufficio migranti “clandestino” era in grado di trovare false dichiarazioni di residenza nel capoluogo e di produrre contratti di lavoro inesistenti. Chi non pagava veniva danneggiato: vedeva slittare il proprio turno in Commissione o, a causa di traduzioni false, rischiava di veder respinta la domanda.

