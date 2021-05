Falsi rifugiati: altri 32 sotto accusa 

La prima tranche processuale si è chiusa col patteggiamento a 3 anni e mezzo di Pier Paolo Farci e Francesco Alessi, segretari della Commissione territoriale prefettizia per il rilascio dello status di rifugiato, e la condanna a 5 anni e 8 mesi di Sasanka Kundu (interprete). Pochi giorni fa è cominciata la seconda fase a carico di altre 16 persone (che, secondo le accuse, collaboravano al buon funzionamento del meccanismo illecito). Ora è stata fissata la data della terza fase del procedimento riguardante la concessione di quel documento a decine di immigrati irregolari, principalmente originari del Bangladesh, attraverso il pagamento di tangenti fino a 3.500 euro. In base alla ricostruzione degli inquirenti i gruppi criminali con base operativa a Cagliari erano due ed erano gestiti da Abu Salam, ex presidente della comunità bengalese (ha chiesto di patteggiare 3 anni), con la collaborazione dell’avvocata cagliaritana Silvia Balata (ha concordato 2 anni), oltre che di Sasanka Kundu e dei due segretari che materialmente (secondo i pm) intascavano le mazzette per anticipare le audizioni.

Ospitalità e assunzione

Il 23 giugno il gup Michele Contini valuterà le posizioni di 32 imputati che, in base alle tesi degli investigatori, avrebbero presentato in Questura dichiarazioni ritenute false nelle quali si dava atto di volta in volta dell’ospitalità o dell’avvenuta assunzione quali colf o badanti a Cagliari, Capoterra, Quartu, Monserrato, Nuraminis, Cabras, Settimo, Selargius e Assemini di immigrati che, in quel modo, ottenevano la ricevuta che consentiva loro di presentare la domanda di protezione internazionale all’ufficio immigrazione. Nei confronti di alcuni in precedenza era anche stato emesso un decreto di espulsione. Un imbroglio che sarebbe stato suggerito dai coimputati (a processo davanti a un giudice diverso) Abu Salam, Massimo Canu, Abu Zaher, William Usai, Simone Melis, Vittorio Caschili, Hossain Mannan, Asad Molla e Auladin Md.

Gli imputati e l’accusa

Al Palazzo di giustizia si presenteranno i cagliaritani Massimiiano Atzu, 49 anni, Febronio Filippo Calcagno, 54, Katiuscia Cirina, 42, Francesco Deiana, 57, Manuel Deidda, 40, Nicola Dessì, 37, Roberto Dessy, 61, Antonio Floris, 60, Davide Ghirlanda, 42, Monica Loi, 52, Pino Melis, 58, Alberto Meloni, 64, Lidia Pinna, 47, Giovanni Pittau, 35, Alfio Ponturo, 66, Michele Puddu, 50, Maria Grazia Giarraffa di Sestu, 56, Rafaele Madeddu e Jessica Melis di Selargius, 60 e 31, Maria Bianca Manca e Claudio Pittau di Assemini, 63 e 62, Marco Marcia di Monserrato, 44, Sabina Mariti e Manuela Sias di Capoterra, 56 e 41, Giorgio Melis, Fabrizio Murru e Gianluca Pusceddu di Quartu, 66, 52 e 53, i bangladesi Md Ramjan Alì, Hossain Kabir, Dolun Md e Hossain Inam Md Miyazi, 40 , 46, 49 e 24, la camerunese Anne Marie Effa, 36. Sono tutti accusati di falso e sono difesi dagli avvocati Giorgio Loi, Andrea Mereu, Marcella Cabras, Gian Mario Fattacciu, Diego Matsromarino, Michele Satta, Giovanni Battista Campus, Carlo Puddu, Fabio Bargellini, Alessio de Gregoris, Vincenzo de Lucia, Pierluigi Pau, Francesca Chisu, Giancarlo Santona, Carlo Follesa.

